Medián: A magyarok többsége maffiaállamként jellemzi Orbán Viktor rendszerét

Medián;maffiaállam;Orbán-rendszer;

2026-09-24 17:44:00 CEST

Három év alatt jelentős mértékben növekedett ennek az értelmezésnek az aránya.

Tízből hét magyar választó úgy gondolja, hogy a korrupció felülről, központilag, rendszerszerűen szervezett volt a NER idején, és többségben vannak, akik Orbán Viktor strómanját látják egyes kiemelkedően sikeres „vállalkozókban” - erre jutott a Medián közvélemény-kutatásának eredménye, amit a hvg.hu közölt.

A felmérés arra volt kíváncsi, hogyan vélekednek a magyarok a letűnt Orbán-rendszerről, és hogyan változott a megítélése 2023 óta. Kiderült: a választókorú lakosság háromnegyede szerint az Orbán-kormányra igencsak jellemzőek voltak a pénzügyi visszaélések, ezen belül 60 százalék szerint nagyon nagy, további 15 százalék szerint nagymértékű visszaélések voltak. A legkritikusabbak a 30 év alattiak és a magas iskolai végzettségűek voltak, a 65 év felettiek és a legfeljebb általános iskolát végzettek kevésbé negatív véleménnyel rendelkeztek. Természetesen a pártpolitikai megosztottság is rendkívül erős a kérdésben.

A közvélemény-kutatás szerint

a válaszadók 56 százaléka nagyon valószínűnek, további 29 százaléka pedig elképzelhetőnek tartja, hogy egyes, a NER idején felemelkedett, kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában Orbán Viktor strómanjai.

Összesen tehát 85 százalék nem zárja ki ezt a feltételezést, sőt, még a fideszesek 5 százaléka is nagyon valószínűnek tartja.

„Melyik kifejezés írja le a legjobban Orbán Viktor rendszerét?” - tette fel a kérdést a Medián, s hét válaszlehetőséget adtak meg, igaz, ezek közül csak 2-3-ról elképzelhető, hogy a Fidesz saját önmeghatározásaként is használná (polgári demokrácia, illiberális demokrácia, esetleg NER, ezeken kívül a maffiaállam, önkényuralom, diktatúra és fasisztoid rendszer válaszlehetőségek voltak megadva).

A felmérés érdekessége ebben,

hogy messze a legtöbben azok a válaszadók voltak, akik maffiaállamként jellemezték az Orbán-rendszert, 53 százalék, azaz több mint a válaszadók fele gondolta így.

Az eredményeket a Medián összehasonlította a 3 évvel korábbi adatokkal, s az derült ki, hogy egyedül ez a kifejezés (mármint a maffiaállam) tett szert érdemben nagyobb egyetértésre, 2023-ban ugyanis még csak 34 százalék tartotta maffiaállamnak az Orbán-rendszert.

A második legtöbb szavazatot az önkényuralom kapta, ennek aránya nem változott a 3 évvel korábbihoz képest, 33 százalék. Harmadik legtöbben a diktatúra kifejezést jelölték, de ez a 3 évvel korábbihoz képest 30-ról 25 százalékra csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy végülis mégiscsak le lehetett váltani a Fideszt választáson. Polgári demokráciaként mindössze a válaszadók 24 százaléka jellemezte az Orbán-rendszert, ez két százalékos visszaesést jelent a 3 évvel korábbihoz képest. A NER kifejezést a 3 évvel korábbi 24 után 27 százalék választotta, az illiberális demokrácia 19-ről 17 százalékra csökkent. A válaszadók 5 százaléka 3 éve és most is úgy gondolja, hogy az Orbán-rendszer fasisztoid volt.