A nők filmjei jobban teljesítenek

film;Hollywood;női egyenjogúság;

2026-09-27 11:58:00 CEST

Egy tanulmány szerint a nők által írt filmek több pénzt termeltek, a nagyobb költségvetésű produkciókat azonban továbbra is a férfiak uralják.

Amikor a nagy sikerű Barbie kulisszái mögé nézett, és górcső alá vette a még ennél is sikeresebb Avatart, meglepő tendenciára bukkant Anja Huwiler, aki a filmek nézettségét elemezte. A Barbie világszerte 1,45 milliárd dollár bevételt hozott a mozikban, míg az Avatar: A víz útja több mint 2,3 milliárdot, mint a minden idők harmadik legnagyobb bevételű filmje. S mindkettőben van valami közös. Mindkét forgatókönyv megírásában részt vett nő, a Barbie esetében pedig a rendező is nő volt.

A Frontiers in Communication című folyóiratban megjelent tanulmány 30 év filmtermését vizsgálta, beleértve a moziforgalmazásra szánt és a nem moziba szánt filmeket is.

„Azok a filmek, amelyeknek női forgatókönyvírójuk volt, de rendezőjük nem volt nő, 34 százalékkal magasabb medián nyereséget értek el, mint azok, amelyeknél mindkét szerepet kizárólag férfiak töltötték be, annak ellenére, hogy a költségvetésük hasonló volt”

– mondta Anja Huwiler, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem kutatója, a Nők a rendezésben és a forgatókönyvírásban: A tőkekihelyezés problémája a kereskedelmi filmiparban (Women in Directing and Screenwriting: The Capital Allocation Puzzle in Commercial Film) című tanulmányában. Azt is megállapította, hogy azok a filmek, amelyek forgatókönyvét nő írta, magasabb mediánnyereséget értek el, mint a kizárólag férfiak által készített produkciók.

Ennél is tovább ment, és arra lett figyelmes, hogy mindezek ellenére a legnagyobb gyártási költségvetésű filmek felső egy százalékába tartozó 44 produkció közül 39-et kizárólag férfiak jegyeztek, és egyikben sem volt női rendező.

A nő által írt, de nem nő által rendezett filmek produkálták a legmagasabb mediánnyereséget a férfiak által készített filmekhez hasonló költségvetés mellett. Sőt a befektetésarányos megtérülés összehasonlításában is ez a „munkamegosztás” aratott.

Kirajzolódott az is, hogy a férfiak által készített filmekhez hasonló megtérülést produkáltak azok a filmek, amelyeknél a forgatókönyvíró és a rendező is nő volt, miközben feleannyi pénzt kaptak a megvalósításra.

Ugyan a nők által írt filmek több pénzt termeltek, a nagyobb költségvetésű produkciókat továbbra is a férfiak uralják. Amire egyértelmű magyarázatot ad, hogy a filmfinanszírozás állandó bizonytalanságai miatt a producerek inkább fordulnak az ismerős nevekhez és a bevált munkamódszereikhez, hogy kerüljék az esetleges kockázatokat, vagy a bukást, nem beszélve a nyomában járó tetemes veszteségekről – mondta Huwiler. Merthogy adott esetben így tudják tartani a status quót, még ha a pénzügyi adatok éppen az ellenkezőjére utalnak.

Az utóbbi időszakban lassú ütemben nőtt azoknak a filmeknek az aránya, amelyek stáblistáján legalább egy nő szerepel rendezőként vagy forgatókönyvíróként.

Nő filmesek itthon A magyar női filmesek/filmrendezők közül világszerte a két legismertebb: Mészáros Márta (Örökbefogadás, Napló-filmek) és Enyedi Ildikó (Testről és lélekről, Az én XX. századom), akik felkerültek a BBC 100 legjobb, női rendező által készített filmek listájára. Legfőképp persze a berlini, a velencei és a cannes-i filmfesztiválokon szereztek maguknak sikert és népszerűséget – hosszú éveken át. Mészáros Márta elnyerte az Európai Filmakadémia Életműdíját is. A szakmában itthon ismertek és népszerűek között megemlíthetjük többek között Gyarmathy Lívia, Fekete Ibolya, Horváth Lili, Kostyál Márta nevét. Nálunk a filmek bevételei alapján még nem készült kategorizálás, felmérés, összehasonlítás nemek szerint. A trend azonban - több egybehangzó vélemény szerint - egyezik a nemzetközivel, merthogy továbbra is többségében férfiak rendezik a nagyobb költségvetésű produkciókat, amelyek aztán kasszasikerek is lesznek épp fogantatásuk okán.

Volt-e ebben szerepe a #MeToo mozgalom 2017-es startjának? Nem gondolnánk, de az adatokból az derül ki, hogy nem volt. Nem befolyásolta az egyenjogúsági mozgalom a filmbeli részvételt.

A Melbourne-i Egyetemen a téma kutatója, Radha O'Meara szerint a mainzi tanulmány megállapításai összhangban vannak azzal, amit ő az ausztrál filmiparban tapasztalt. Ott is gyakran magyarázzák a nemi alapú diszkriminációt azzal, hogy nagyobb a kockázatot látnak a nőkben tekintve egy-egy film sikerességét. Ő viszont ennek épp az ellenkezőjére jutott az elemzés kapcsán, azaz valójában a férfi forgatókönyvírók és rendezők jelentik a nagyobb pénzügyi kockázatot – nyilatkozta az ABC Newsnak.

A szexizmus él és virul az ausztrál filmiparban: néha nyíltan, máskor burkoltan. Sőt, adatai alapján visszaigazoltnak látta a tételt, hogy a férfiak olyan kiváltságos helyzetben vannak a filmiparban, amelyet nem minden esetben érdemeltek ki.

„Az általuk írt és rendezett filmek kereskedelmi szempontból kevésbé sikeresek, mint a nők által készítettek. A férfiak megengedhetik maguknak, hogy kudarcot valljanak kreatív vállalkozásaikban – írjanak vagy rendezzenek –, majd újabb lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyítsanak, ha esetleg csődöt vallanak. A nőket viszont kiközösítik, kiadják az útjukat is, ha produkciójuk megbukik”. Nem köntörfalaz O'Meara: ez az igazi kettős mérce. S erre rá kellene jönnie az állami filmiparnak is, sokkal nyitottabbnak kellene lennie a nők felé. Pusztán kereskedelmi szempontból is érdemes lenne felkutatni a tehetséges nőket, és több lehetőséget adni nekik, mert ők másképp mesélnek, másképp sztoriznak.