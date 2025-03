Rossz nőnek lenni Magyarországon

Nem a virágajándékozásról, csokiról, vagy más, szívderítő férfiúi kedveskedésről szól a nemzetközi nőnap: 1857. március 8-án a New York-i textiliparban dolgozó nők emberibb munkakörülményeket és magasabb fizetést követelve vonultak utcára. Március 8-át 1977 óta az ENSZ is a világnapok közt tartja számon, Magyarországon pedig 1948 óta ünnepeljük ezen a napon a nőket. Van is miért ünnepelni őket, hiszen nemcsak a társadalom feléről, de bizony a jobban teljesítő, magasabb végzettségű, sok esetben több munkát végző hányadáról van szó. Csakhogy ma Magyarországon ugyanabban a munkakörben egy női munkavállaló átlagosan 60 ezer forinttal keres kevesebbet, mint egy férfi, s nemcsak karrierjében, az élet minden területén hátrányos megkülönböztetések sora éri.