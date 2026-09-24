Visszaengedték a Fehér Házba a kitiltott sajtóorgánumokat

sajtó;Fehér Ház;sajtószabadság;Donald Trump;

2026-09-24 21:12:00 CEST

Donald Trump sem tilthat ki mindenkit kénye-kedve szerint.

A CNN, a Politico és az MS Now amerikai hírcsatornák újságíróit csütörtökön helyi idő szerint délig visszaengedték a washingtoni Fehér Házba, miután Columbia állam szövetségi bírósága blokkolta Donald Trump amerikai elnök azon rendeletét, amely kitiltotta az elnöki hivatalból ezeket a sajtóorgánumokat.

A reggeli órákban a három érintett sajtóorgánum dolgozóit a Fehér Ház biztonsági emberei még nem engedték be az épületbe. A CNN, a Politico és az MS Now újabb bírósági beadványukban kifogásolták, hogy a kormányzat még nem teljesítette az éjszaka kiadott bírósági végzést, amely visszaállítja hozzáférésüket a Fehér Ház területéhez, és arra kérték a végzést kiadó bírót, hogy tartson sürgősségi meghallgatást az ügyben. A kormány saját beadványt nyújtott be, amelyben arra hivatkozott, hogy a Fehér Háznak időbe telt, mire megkezdte a sajtóigazolványok visszaadásának folyamatát.

Timothy Kelly szövetségi bíró döntése szerint a médiamunkások belépési engedélyét egyelőre vissza kell adni, az indoklás szerint ugyanis az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal. Theodore Boutrous, a sajtóorgánumok jogi képviselője a sajtószabadság megerősítéseként üdvözölte a bírósági döntést.

A Trump-kormányzat szerint az újságírók munkája „nemzetbiztonsági érdekeket sértett”, azonban a bíróság szerint a kormányzatnak ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztania. Maga Trump azt hangoztatta, hogy a szóban forgó hírszervek „hamis híreket, kitalációt és hazugságokat” terjesztenek.

A médiumok a kitiltás nyomán pert indítottak az elnök ellen. Mindez hírekben gazdag időben történt, Hszi Csin-ping kínai elnök washingtoni látogatása és az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszaka alatt. Mint előzőleg beszámoltunk róla, a kitiltás miatt szolidaritásból más orgánumok is távol maradtak az eseménytől, mint például az NBC News vagy az AP hírügynökség. Utóbbi volt az első áldozata a második Trump-adminisztráció a média ellen indított háborújának. Korábban csupán azért tiltották ki a média poolnak nevezett rotációs keretből, mert az elnök rendelete ellenére Mexikói-öbölként hivatkoztak az Amerikai-öbölnek átkeresztelt földrajzi területre.