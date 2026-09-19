Donald Trump kitiltotta a CNN-t és a Politicót a Fehér Házból

Egyesült Államok;Fehér Ház;kitiltás;Donald Trump;

2026-09-19 06:53:00 CEST

Az érintett médiumok az alkotmányba ütközőnek minősítették az intézkedést, az amerikai elnök további kitiltásokkal fenyeget.

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal kitiltotta pénteken a a CNN és az MSNOW hírtelevíziót, valamit a Politico című lapot a Fehér Házból, és kilátásba helyezte további médiumok kitiltását is. Az érintettek az alkotmányba ütközőnek minősítették az intézkedést.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon jelentette be döntését. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Kitiltom a CNN-t, az MSNOW-t és a Politicót a Fehér Házból, amiért állandóan álhíreket közölnek”.

Trump hozzátette, hogy „más álhírterjesztő médiumok következnek”.

A 80 éves republikánus elnök számos alkalommal támadott újságírókat, illetve médiumokat, amiért nem tetszett neki a tudósításuk, bíróságok előtt, a Truth Social oldalon, illetve újságírókkal történő szóváltás során. Korábban kitiltotta az Ovális Irodából a mértékadónak számító AP amerikai hírügynökséget is, mert nem volt hajlandó Amerikai-öbölnek nevezi a Mexikói-öblöt. Beperelte már az elnök a The New York Timest, a The Wall Street Journalt, a BBC-t és más médiumokat is.

A mostani döntésre a CNN úgy reagált, hogy

az elnök a tilalommal – ha az tényleg életbe lép – alapvető jogot sért, az amerikai alkotmány szerint ugyanis a sajtónak joga van ahhoz, hogy kormányzati akadályoztatás és beavatkozás nélkül végezze az információk gyűjtését.

A Politico is úgy fogalmazott, hogy következetesen megvédi jogait azoktól a kísérletektől, amelyekkel korlátozni próbálják őket. Mindketten hozzátették, hogy továbbra is kiegyensúlyozottan igyekeznek tudósítani az amerikai kormányzat tevékenységéről.

A pénteki látványos bejelentés – amelynek a konkrét következményei egyelőre nem ismertek – olyan időszakban érkezett, amikor az amerikai elnöknek nagy politikai nehézséggel kell számolnia. Trump egyre népszerűtlenebb a magas megélhetési költségek és az elszabadult üzemanyagárak miatt. Az amerikaiak bírálták az iráni háború megindításával kapcsolatos döntését is.