Továbbra sem léphetnek be a Fehér Házba a kitiltott újságírók

USA;CNN;Fehér Ház;kitiltás;Donald Trump;

2026-09-24 16:32:00 CEST

A szövetségi bíróság ideiglenesen felfüggesztette Trump elnök rendeletét a CNN, az MS Now és a Politico újságíróinak kitiltásával kapcsolatban, így a Fehér Ház azonnali hatállyal köteles lenne helyreállítani az orgánumok tudósítóinak belépési jogát. Mindezek ellenére a CNN több munkatársát reggel nem engedték be az épületbe.

Washingtoni idő szerint ma reggel a Fehér Házban Hszi Csin-ping kínai elnök fogadására készültek, ám a történelmi eseményről számos újságíró távol maradt, hiszen a bírósági felfüggesztő végzés ellenére a CNN stábja, köztük a riporter és a hírcsatorna fotósa sem léphetett be sajtóengedélyével az elnöki rezidencia területére. Szolidaritásból más orgánumok is távol maradtak az eseménytől, így az NBC News vagy az AP hírügynökség. Utóbbi volt az első áldozata a második Trump-adminisztráció a média ellen indított háborújának. Korábban csupán azért tiltották ki a média poolnak nevezett rotációs keretből, mert az elnök rendelete ellenére Mexikói-öbölként hivatkoztak az Amerikai-öbölnek átkeresztelt földrajzi területre.

A washingtoni szövetségi bíróság ma reggel ideiglenes hatályú felfüggesztő végzést adott ki Trump elnöki rendeletére vonatkozóan, amely kitiltotta a CNN, az MS Now és Politico újságíróit a Fehér Ház területéről. A 14 napos hatályú végzés felszólította a Fehér Házat, hogy „azonnali hatállyal adják vissza, állítsák helyre és újítsák meg” a szóban forgó három orgánum munkatársainak sajtóbelépőit.

A döntés ismeretében a bíróság helyt adott a híroldalak és hírcsatornák fellebbezésének, miszerint a Fehér Ház megsértette a kérelmezők tisztességes eljáráshoz való jogát, emellett pedig az alkotmány első kiegészítésében foglalt szabad szólás- és véleményszabadságát is. A bíró indoklásában elutasította az adminisztráció azon érvelését is, hogy az orgánumok sajtóbelépőinek visszavonására nemzetbiztonsági okokból volt szükség. A döntés azért is pikáns, mert Timothy J. Kelly bírót még az első Trump-adminisztráció idején nevezték ki. Ezek alapján kijelenthető, hogy a bíróság függetlensége akkor sem ingott meg Washington DC-ben, ha a kinevező elnök szándékával ellentétes döntést kellett meghoznia.

Az ügyben a CNN képviseletét ellátó ügyvéd üdvözölte a bírósági végzést.

„Ez a határozott ítélet a sajtószabadság, a tisztes eljáráshoz való jog és jogállamiság győzelme. Nagyra értékeljük a bíróság gyors cselekvését”

– fogalmazott.