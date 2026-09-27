Ugyanazt nézték, mégis mást láttak – Nora Dumas újrafelfedezése

kiállítás;Mai Manó Ház;fotográfia;Nora Dumas;

2026-09-27 12:09:00 CEST

Mi tesz egy fényképet egyénivé? A gép, a technika, a téma – vagy az, ahogyan a fotográfus nézni tud? A Budapesten született Nora Dumas már 1935-ben erről gondolkodott. A Mai Manó Ház kiállítása most nemcsak egy hosszú időre háttérbe szorult életművet mutat be, hanem azt is, miként lett a személyes látásmód a modern fotográfia egyik legfontosabb kérdése.

Mi történik, ha két fotográfus ugyanazzal a fényképezőgéppel, ugyanazokkal a vegyszerekkel, ugyanazon a vidéken dolgozik? Nora Dumas szerint nem ugyanaz a kép születik.

A fotográfus 1935-ben, A személyes látásmódról című írásában arról számolt be, hogy egy beszélgetés során Emmanuel Sougez úgy fogalmazott: a fotográfia egyfajta írás, amelyet minden alkotó másképpen használ. François Kollar ezzel szemben azt állította, hogy a fényképezés nem lehet művészet, hiszen ott nem az alkotó keze dolgozik, hanem a fényképezőgép és a kémia.

Dumas-nak egyik álláspont sem volt elegendő.

„Bár a fotográfiát nem tekintem művészetnek a szó hagyományos értelmében, mégis úgy gondolom, hogy a fénykép éppúgy tükrözi készítője személyiségét, mint a kézírás az emberét. Talán éppen ez az a pont, ahol a fotográfia művészetté válik”

– írta.

Évek óta dolgozott együtt egykori mesterével, Ergy Landauval, hasonló gépekkel és hasonló technikával. Mégis újra és újra azt tapasztalta, hogy egészen másra figyelnek. Ha elhaladnak egy tanya mellett, Landau tekintetét egy falra vetülő árnyék vagy egy gabonakéve ragadja meg. Dumas-t inkább a szántásból hazatérő deres ló érdekli, a gazdája, a parasztok beszélgetése.

Ő ráadásul nem szeretett azonnal exponálni. Figyelte az embereket, beszélgetett velük, elkísérte őket a földekre vagy a folyópartra, és kivárt.

„Én három-négy filmtekercset használtam el, míg Ergy Landau tízet” – írta. A különbséget nem technikai ügynek tekintette. A személyiség különbségének.

A kérdés végére így sem tett pontot. A képek tükrözhetik alkotójuk személyiségét – de vajon ettől művészetté válik-e a fotográfia?

A Mai Manó Ház Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése című kiállítását nézve inkább az válik világossá, hogy maga a kérdés fontosabb volt számára, mint a válasz.

Nora Dumas 1890-ben Telkes Nóra néven született Budapesten. Fiatalon zenét tanult, 1907–1908-ban Tóth Elemér zeneiskolájának zongora szakára járt, és növendékhangversenyen is fellépett. 1908-ban nővérével, Magdával Párizsba költözött, később a Sorbonne-on francia irodalmat tanult, majd az első világháború évei Svájcon és az Egyesült Államokon keresztül vitték tovább. New Yorkban házasodott össze Adrien Dumas-val, Amerikában könyvtárban is dolgozott, majd 1921-ben visszatértek Franciaországba.

A fényképezéshez viszonylag későn érkezett el. 1925-ben megismerkedett a Párizsban dolgozó, magyar származású fotográfussal, Ergy Landauval (eredeti nevén Landau Erzsébettel), akinek műtermében asszisztensként kezdett dolgozni. Később kapcsolatba került egy másik magyar származású női fotográfussal, Yllával (Koffler Kamillával) is, aki főként állatfotóival vált ismertté. Néhány évvel később már Rolleiflexet használt, első kiállításain pedig olyan alkotók társaságában szerepelt, mint André Kertész, Brassaï, Florence Henri vagy Germaine Krull.

1930-ban jelent meg első publikált felvétele. A következő években rendszeresen közölt a VU, a Bifur, a L'Art Vivant, az Arts et Métiers Graphiques és más lapok oldalain, miközben portrékat, riportokat és reklámmegbízásokat is készített.

Pályájának meghatározó helyszíne mégsem Párizs, hanem Moisson lett, a Szajna menti falu, ahol férjével házat vásároltak. Itt találta meg azt a világot, amelyhez újra és újra visszatért.

Földeken dolgozó férfiak és nők, vízhordó asszonyok, parasztgyerekek, lovak, marhák, birkanyájak, konyhák, kertek, folyópartok jelennek meg a képein. Egy asszony egy malacot vezet lefelé az ösvényen. Egy pásztor ül a juhai között. Két hátizsákos fiú a folyóparton játszik. Egy nő kútnál vizet húz. Egy férfi pohárból iszik. Másutt két gyerek áll egy ablakban, két ember dolgozik egy konyhában, vagy egy anya tartja magához gyermekét.

Könnyű volna mindezt szociográfiának nevezni. Dumas képei azonban ritkán akarnak bizonyítani valamit.

Nem a nyomor látványosságát keresi, nem az egzotikus falusi világot, és nem idealizálja a két világháború közötti Franciaország vidéki életét sem. A fényképein inkább a mindennapi munka fizikai rendje jelenik meg: a mozdulat, az ismétlődés, a test súlya, ember és állat kapcsolata.

A kompozíciói gyakran annyira pontosak, hogy a dokumentum és a formateremtés határa elmosódik. A juhnyáj hullámzó tömege, a szántóföld barázdái, a sziklák és az állatok ritmusa, a ruhák és a növények textúrája önálló képi szerkezetté válik.

Mégsem tűnik úgy, hogy Dumas a látvány kedvéért félretolná az embert. Éppen ellenkezőleg.

A portrék egyik legfeltűnőbb tulajdonsága a közelség. Egy gyermek mosolya, egy kisfiú a kecskéjével, egy anya és gyermeke, két harmonikázó fiú: a képekből gyakran az érződik, hogy a fotográfus már az exponálás előtt kapcsolatba került azzal, akit lefényképezett.

Ez pontosan megfelel annak, amit saját módszeréről írt.

Beszélgetett az emberekkel, megpróbált közel kerülni hozzájuk, és csak azután fényképezett. Ez a lassúság különbözteti meg több kortársának gyorsabb, modernebb városi látásmódjától is.

Dumas képein ritkán van rajtaütésszerű pillanat. Inkább figyelem van.

A kiállítás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy életműve jóval sokrétűbb a vidéki riportfotográfiánál. Stúdióban női aktokat készített; tárgyakat, virágokat, gyümölcsöket fényképezett; Párizs épületeit és utcáit, a Notre-Dame-ot, alpesi tájakat és hegyeket is megörökített.

A női aktok különösen érdekesek. Dumas itt sem valamiféle látványos erotikát keres. A testet formaként, a fény hordozójaként kezeli. Ebben a képi világban éppúgy felismerhető az 1930-as évek modernista fotográfiája, mint Ergy Landau vagy Ylla hatása.

Más felvételei szinte ellenkező irányba mennek.

Két ember háttal ül egy hegyoldalon és az Alpokat nézi. Másutt egy pár a folyót figyeli. Egy férfi egy alpesi hegyvonulat előtt áll. A szereplők szinte elvesznek a tájban, mégsem válnak mellékessé. A természet monumentalitása és az ember törékenysége ugyanannak a képnek két eleme.

Dumas nemcsak fotográfus volt, hanem a képes sajtóban dolgozó szerző is.

A tárlaton folyóiratok és riportok sorakoznak, közöttük az amerikai iskolákról készített összeállítás, amelynek nemcsak képeit, hanem szövegét is ő jegyezte. Ez azért fontos, mert világosan mutatja: a fényképezés számára nem különálló képek gyártását jelentette. Tudott sorozatban, történetben, képek egymásra következésében gondolkodni.

És közben saját életművének egy része hosszú időre el is tűnt a szeme elől – pontosabban másvalaki neve mögé.

A fotótörténeti szakirodalomban hosszú ideig Nora Dumas korai alkotói neveként kezelték a Dumas-Satigny aláírást. A kiállítás azonban korabeli dokumentumok segítségével amellett érvel, hogy ez tévedés.

Dumas-Satigny valójában férje, Adrien Dumas fotográfusi neve volt.

Az 1937-es New York-i Museum of Modern Art Photography: 1839–1937 című kiállításán Nora Dumas és A. Dumas-Satigny külön kiállítóként szerepelt. Egy 1939-es fotográfiai kiadvány Adrien Dumas-Satignyként azonosította, más korabeli források pedig szintén két külön fotográfusként kezelték a házaspárt.

A különbség a képeken is látható.

Míg Nora Dumas figyelmének középpontjában többnyire az ember és a mindennapi élet áll, a Dumas-Satigny néven megjelent felvételek között több az építészeti kép, a tárgyfotó és a csendélet. A félreértés önmagában is érdekes példája annak, hogyan írja át a későbbi szakirodalom a művészettörténetet – és mennyi időbe telhet egy téves attribúció helyretétele.

Nora Dumas pályája a II. világháború után fokozatosan háttérbe szorult. 1940-ben férjével Svájcba menekült, az 1950-es években pedig egyre kevesebbet fényképezett. Nem tűnt el teljesen: a tárlaton 1953-as felvételek is láthatók, köztük alpesi képek.

Nevét azonban egyre ritkábban említették. Pedig 1955-ben Edward Steichen beválogatta fényképeit a Museum of Modern Art legendás The Family of Man kiállítására.

A mostani budapesti tárlat ezért valóban újrafelfedezés. De talán ennél valamivel több is.

Nora Dumas életművéből nem valamiféle elveszett „nagy név” története rajzolódik ki. Inkább egy fotográfusé, aki nagyon pontosan tudta, hogy a fénykép attól még nem lesz személyes, hogy valaki megnyomja az exponálógombot.

A személyesség már előbb kezdődik. Abban, hogy ki mit vesz észre.

Ergy Landau ugyanazon a vidéken egy gabonakévére figyelt. Nora Dumas a szántásból hazatérő lóra és a mellette álló emberekre.

Ugyanazt a világot nézték. Csak nem ugyanazt látták.

Infó: Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése. Kurátor: Németh György. Mai Manó Ház. A kiállítás 2026. október 25-ig látogatható.