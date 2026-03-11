A fotográfiában már a századelőn fontos szerepet kapott a mezítelen test ábrázolása. Erre mutat rá a Fénybe vetkőzve című kiállítás a Mai Manó Házban.
A koreai kultúráról általában az emblematikus filmek és a különleges zenei világ juthat eszünkbe. A Mai Manó Házba koreai fényképészek munkáit hozták el (Nunchi – A csend hatalma), hogy megmutassák, hogyan értelmeződik egy tőlünk távoli világban többek között ember és természet viszonya. Ezenfelül a tárlatnak magyar vonatkozása is van.
Két francia fotográfus, Elsa Parra és Johanna Benaïnous különböző karakterek bőrébe bújva játszik önmagával, és játszik a kamerának. Önfeledten, miként az a Mai Manó Házban látható Mások bőrében című kiállítás fotográfiáin látható.
Modern épülettömbök között élő emberek képei fogadnak Miloš Dohnány fotókiállításán. Majd a nagyvárosi környezetet felváltja a vidék: hófödte, időtlen pusztaság, zubogó vízesés, patakparton meghúzódó templomtornyos falu.
Méltatlanul elfeledett, ám rendkívüli életmű Margaret Watkinsé. A huszadik századi fotográfus munkásságának legjelentősebb fényképeit a Mai Manó Házban láthatjuk.
Izgalmas párhuzamok és ellentétek körvonalazódnak Tombor Zoltán a Mai Manó Házban látható tárlatán. Megjelenik a járványra adott reflexió, a fényképek mégis univerzálisak.
Megannyi (újra)felfedezésre váró alkotás bújik meg a múzeumi gyűjteményekben, bizonyítja a Mai Manó Ház tárlata, amely a huszadik századi fotográfia mélyére hatol.
Katharina Roters hazánkban főként a Kádár-kockáról készült fotósorozatával vált ismertté, ezúttal nem kevésbé izgalmas örmény építészeti dokumentációival találkozhatunk a Mai Manó Házban.
A fotográfia és a hétköznapok jelentősége az egyik leghíresebb sajtófotós, Weegee képeit bemutató kiállításon
A Mai Manó Ház új kiállítása szavak nélkül tudósít az 1992-es Los Angeles-i zavargásokról, és annak utóhatásiról egy közösségben.
Ez bizony nagyon komoly dolog, ismételgeti Robert Capa, amikor a partraszállás napján - Churchill szavaival a "vég kezdetén" - a Normandia felé nyomuló katonákat fényképezi. Igaza van: a Mai Manó Házban szeptemberig látható képein a kollektív öldöklés, a háború egyénekre szoruló vasmarka elevenedik meg hét-nyolc évtized távlatából. Képei közül gyakran még az sem ad megnyugvást, amely a háború után készült.
"Régi-új képek" címmel ma nyílik Stalter György fotóművész kiállítása a Mai Manó Ház-Magyar Fotográfusok Házában. A fotográfus idén 60 éves, mégsem egy életmű összegzésére hívja az érdeklődőket. Sokkal pragmatikusabb oka volt annak, hogy összeállította 5 fotóesszéből álló kiállítását.
Alföldi Róbert időről időre képes meglepni közönségét. Csakhogy most nem valamelyik új színházi munkájával hívta fel magára a figyelmet, hanem mint gyűjtő lépett a nyilvánosság elé. A Mai Manó Házban április 3-ig látható egy válogatás az egyre értékesebb neoavantgárd fotógyűjteményéből, közöttük több, a belső szabadságot sugárzó zsigeri és érzéki alkotással.
Fejbekólintóak a világhírű magyar származású, New York környékén élő fotográfus, Sylvia Plachy fekete-fehér fotói. A Mai Manó Ház április 19-ig látható tárlatán a sötét tónus számtalan árnyalatát láthatjuk humánus, gyakran abszurdba hajló ábrázolásban.
A jó kép figyel. Ha belépsz egy terembe, azonnal észrevesz, nem tudsz kitérni előle. A Magnum csoport Elsők című kiállításán (látható augusztus 24-ig), tekintetek vesznek körbe. Rengeteg a jó kép, pedig ötven éve készültek. Úgy látszik akkor is tudtak fotózni - akkor tudtak csak igazán. A kiállítást fél évszázada állították ki először Ausztriában, és azóta egy bőröndben porosodott elfeledve.