A halál megállítása

Ez bizony nagyon komoly dolog, ismételgeti Robert Capa, amikor a partraszállás napján - Churchill szavaival a "vég kezdetén" - a Normandia felé nyomuló katonákat fényképezi. Igaza van: a Mai Manó Házban szeptemberig látható képein a kollektív öldöklés, a háború egyénekre szoruló vasmarka elevenedik meg hét-nyolc évtized távlatából. Képei közül gyakran még az sem ad megnyugvást, amely a háború után készült.