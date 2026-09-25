Magyar Péter nem érti, miért hallgatott el a Legfőbb Ügyészség

ügyészség;Magyar Péter;

2026-09-25 18:13:00 CEST

Nem tudja, miért nem hallgatják ki több ügyben sem a felelősöket.

Csak nekem tűnt fel, hogy rögtön elhallgatott a Legfőbb Ügyészség, miután megemlítettem az aranykonvoj ügyet, az MNB-t és a rogáni maffiát? - tette fel a kérdését egy pénteki Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Magyar Péter bejegyzésében értetlenségét fejezte ki, hogy mi tartja vissza a vádhatóságot, hogy kihallgassák a valódi főszereplőket. Mire várnak? - tette hozzá.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter és a Legfőbb Ügyészség között azt követően éleződött ki a konfliktus, hogy a vádhatóság szeptember 22-én egyszerre kezdeményezte a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Péter a saját, 2024-es telefonos ügyét politikai karaktergyilkossági kísérletnek nevezte, és azt állította, hogy az ügyészség ezzel próbálja összemosni a súlyos korrupciós ügyeket, ugyanakkor kérte az Országgyűléstől mentelmi joga haladéktalan felfüggesztését.

A Legfőbb Ügyészség erre közölte, hogy a mentelmi indítványokat politikai megfontolásoktól függetlenül, törvényi és szakmai alapon készíti, és visszautasította a pártatlanságát megkérdőjelező kijelentéseket. Magyar Péter ezután újabb bejegyzésben kérte számon a vádhatóságon az aranykonvoj ügyét, az MNB-alapítványokat, az általa „rogáni végrehajtói maffiának” nevezett ügyet és a nyomozati iratok állítólagos meghamisítását, valamint bűnpártolást emlegetett.