„Nyomozati iratok meghamisításával mizu?” – Magyar Péter az ügyészséget bírálta

ügyészség;Magyar Péter;

2026-09-23 10:03:00 CEST

Azt is jelezte, hamarosan jön a napfelkelte és akkor „nem lehet majd sötétben mókolni”.

Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek – reagált a miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére a Magyar Távirati Iroda (MTI) összesítése szerint.

„Ezt valami humorista írta? Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok. Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni” – fogalmazott Magyar Péter kedd éjjel a Telex Facebook-oldalán egy hozzászólásban.

Magyar Péter a lapnak arra a cikkére reagált így, amiben a Legfőbb Ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit.

„Az ügyészi szervezet mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket” – fogalmazott a Legfőbb Ügyészség a kormányfő kedd esti videóüzenetére reagáló közleményben.

Szerda délelőtt ismét megszólalt a kormányfő, ezúttal egy Facebook-posztban. „A Legfőbb Ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság. Tényleg? Az aranykonvoj üggyel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok meghamisításával mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?” – fogalmazott.

Mint korábban hírt adtunk róla, a miniszterelnök a Facebookon közzétett videóüzenetében arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, egyben kifogásolta azt, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő úgy fogalmazott: „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat” és az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet".

A Legfőbb Ügyészség késő esti közleményében üdvözölte a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását, ugyanakkor hangsúlyozta: az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség; az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.