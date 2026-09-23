Magyar Péter kezdeményezi, hogy közvádas bűncselekmények esetén töröljék el a képviselők mentelmi jogát

mentelmi jog;Magyar Péter;

2026-09-23 13:25:00 CEST

Nem sokkal azt követően tette meg bejelentését, hogy az ügyészség indítványozta mentelmi jogának felfüggesztését.

Eltörölné az országgyűlési képviselők mentelmi jogát a miniszterelnök, Magyar Péter minderről szerdán rakott ki egy rövid Facebook-posztot.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, a kormányfő mentelmi joga már európai parlamenti képviselőként is napirendre került. A magyar ügyészség első alkalommal egy 2024-es budapesti szórakozóhelyi incidens miatt fordult az Európai Parlamenthez, miután a gyanú szerint egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját a Dunába dobta. Az Európai Parlament 2025 októberében azonban nem függesztette fel a mentelmi jogát.

A 2026-os választás után országgyűlési képviselővé és miniszterelnökké vált Magyar Péter ügyében szeptember 22-én ismét a mentelmi jog felfüggesztését kezdeményezte a Legfőbb Ügyészség, ugyancsak a 2024-es telefonos ügy miatt. A kormányfő még aznap azt kérte az Országgyűléstől, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, miközben azt állította, hogy az eljárás politikai karaktergyilkossági kísérlet része.

Az ügyészség meglehetősen szokatlan módon egyszerre jelentette be, hogy indítványozza Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését.