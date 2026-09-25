Új elnököt neveztek ki a Magyar Államkincstár élére

kinevezés;Magyar Államkincstár;Kármán András;

2026-09-25 18:59:00 CEST

Feladatai közt szerepel a nyugdíjkifizetési rendszer megújítása, az informatikai biztonság erősítése és a szolgáltatási költségek csökkentése is.

Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár (MÁK) élére a pénzügyminiszter, aki erről Facebook-bejegyzésében számolt be.

Kármán András közölte, hogy Slánicz Béla szeptember 28-tól tölti be a tisztséget.

Slánicz Béla több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén. Hazai és nemzetközi nagyvállalatok vezetőjeként szervezeti és digitális átalakításokban is részt vett. Az új elnöktől a pénzügyminiszter azt várja, hogy modernizálja, és tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Kármán András ennek részeként jelölte meg az általa elavultnak nevezett nyugdíjkifizetési rendszer megújítását.

A bejegyzésben az informatikai működés átalakítását is célként jelölte meg. A pénzügyminiszter szerint fel kell számolni a Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát, erősíteni kell az informatikai biztonságot és a belső kompetenciákat, valamint bővíteni kell a lehetséges szolgáltatók körét.

Kármán András azt is közölte, hogy nagyobb figyelmet vár el a felelős gazdálkodásban. Megfogalmazása szerint véget kell vetni a „pazarló, túlárazott beszerzéseknek”, és ennek részeként az informatikai szolgáltatások költségeit is csökkenteni kell.