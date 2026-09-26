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2026-09-26 08:59:00 CEST

Fehérpamacsos selyemmajom buktatta le a tavaly tigriskölyökkel próbálkozó tiszafüredi állatcsempészt

Az egzotikus állatokhoz vonzódó tiszafüredi férfit csütörtökön fülelték le a rendőrök közúti ellenőrzés során. A kisméretű, Brazíliában őshonos majmot a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték.