Fehérpamacsos selyemmajom buktatta le a tavaly tigriskölyökkel próbálkozó tiszafüredi állatcsempészt

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) ismét egy egzotikus állat miatt nyomoz annak a tiszafüredi férfinek az ügyében, akinél tavaly egy tigriskölyköt találtak. Ezúttal fehérpamacsos selyemmajom került elő az autójából – olvasható a police.hu rendőrségi oldalon. A közlemény szerint idén szeptember 24-én, egy pomázi közúti ellenőrzés során az elkövető autójában újabb egzotikus élőlényt, egy fehérpamacsos selyemmajmot találtak.
A fehérpamacsos, másnéven közönséges selyemmajom származása nem ismert, mivel nem voltak eredetét igazoló iratai, és egyedi jelöléssel sem rendelkezett. Tartása hazánkban magánszemély számára nem engedélyezhető. Az állatot szintén a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt újra gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
A rendőrség közölte, hogy még a tavalyi eset sem zárult le. – Az NNI Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya jelenleg is nyomoz természetkárosítás bűntette miatt abban az eljárásban, amely 2025 novemberében, egy Magyarországra csempészett tigriskölyök megtalálásával vált ismertté. A tigrisre a tiszafüredi férfi lakóhelyén tartott kutatás során találtak rá. Először a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol a Pablo nevet kapta, jelenleg a Veresegyházi Medveotthon lakója – írták. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy a férfi más egzotikus állatokat is tartott, így a tavalyi házkutatás alkalmával arapapagájokat, ázsiai prevost-mókusokat és sarkantyús teknősöket is találtak az otthonában.Tigriskölyköt találtak egy rendőrségi akció közben TiszafüredenNem csak kölyöktigrist, egy kisebb állatkertet találtak a rendőrök TiszafüredenA Veresegyházi Medveotthonban fog lakni a Tiszafüreden talált kistigris