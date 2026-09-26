Az egzotikus állatokhoz vonzódó tiszafüredi férfit csütörtökön fülelték le a rendőrök közúti ellenőrzés során. A kisméretű, Brazíliában őshonos majmot a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték.
Az egy hónapos apróságok és tavaly született testvéreik bizonyítják, tudományos alapon is működhet a családalapítás.
A németországi Rostockból származó anya és a lengyelországi Krakkóból érkezett apa nagy gonddal óvja, nevelik csemetéjét az állatkert trópusi házában.
Hamar átveszik az új közösség dialektusát, hogy kinyilvánítsák az érdeklődésüket és érdekessé tegyék magukat.
Az erdőírtás fenyegeti az észak-brazíliai Pará államban felfedezett különleges, fehérfarkú Mico mundurukunak nevezett, apró majomfaj túlélését.
Fehérpamacsos selyemmajom-kölykök születtek a Miskolci Állatkertben.
Törpe selyemmajmok (Cebuella pygmaea) születtek a Szegedi Vadasparkban, a két kölyköt már a látogatók is megfigyelhetik az állatkert trópusi házában - tájékoztatott Veprik Róbert igazgató.
Fehérfejű és törpe selyemmajmok is születtek a Szegedi Vadasparkban, a néhány hetes kölyköket már a látogatók is megfigyelhetik az állatkert trópusi házában - tájékoztatott Veprik Róbert igazgató.
Ezüstös selyemmajom (Callithrix argentata argentata) született a Szegedi Vadasparkban, az egyhónapos jövevényt már a látogatók is megfigyelhetik az esőerdő házban vagy az ahhoz csatlakozó külső kifutóban - közölte Veprik Róbert igazgató.