Rossi a szakadék szélén: Belfastban már nem csak a meccs a tét

MLSZ;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;

2026-09-27 11:01:00 CEST

Ha Belfastban is elcsúszik a Rossi-csapat, akkor az őszi két vereség után nagyon vékony jégre lép a kapitány, a szövetség pedig lépéskényszerbe kerül: a lejtmenet folyamatos. Pénteken évek óta először fordult elő, hogy nem kísérte tömeghisztéria a válogatottat, és nem volt telt ház a Puskás Arénában. Az északírek elleni hétfői meccsen ezért sokkal nagyobb a tét, mint amit a Nemzetek Ligája indokolna.

Zavart vezető benyomását keltő interjút adott Marco Rossi az ukránok elleni 1–0-s vereség után. A Puskás Arénában a szövetségi kapitány a balszerencsét okolta, majd egy Napóleonról szóló anekdotával jutott el egy meglehetősen nehezen értelmezhető mondatig: „Az Európa-bajnokság óta hadilábon állunk a szerencsével, ez ma is így volt. Egy anekdota szerint Napóleon nem az alapján választotta ki a tábornokait, hogy milyen stratégiai tudással rendelkeztek, hanem az alapján, hogy mennyire szerencsés emberek. Minket már két éve üldöz a balszerencse. És ha már több mint két éve nincs szerencsénk, márpedig nagyon nincs, akkor azt gondolom, hogy talán valaki meghozhat valamilyen döntést.”

De milyen döntésre gondolt a költő?

1. Befolyásolni kellene a Jóistent.

2. A vezérkarnak át kell tekintenie a vele kapcsolatos elképzeléseit.

3. Győzelem Belfastban, aztán minden maradhat a régiben.

Mindazonáltal az érvelés többről árulkodik, mint egy vereség utáni keserű kifakadásról. Rossi láthatóan maga is érzi, hogy valami megváltozott. A válogatott körül ritkult a levegő, a közönség lelkesedése sem teljesen ugyanolyan, mint korábban, miközben az eredmények egyre nehezebben magyarázhatók kizárólag balszerencsével.

Éppen ezért lesz Belfast különösen fontos állomás. Nem azért, mert egy Nemzetek Ligája-mérkőzés önmagában eldöntene bármit, akár két vereséggel is tovább lehet még jutni a csoportból. Hanem azért, mert

egy újabb kudarc már egy folyamatba illeszkedne, és ennek végpontján a szövetségnek előbb-utóbb fel kell tennie a kérdést: ugyanazzal az emberrel akarja-e folytatni, akivel eddig eljutott idáig?

Márpedig Rossi sok mindent elért, vitathatatlan és megkérdőjelezhetetlen érdemei vannak a válogatott sikereiben. Eredményei egyúttal legitimálták az MLSZ teljes vezérkarát, lényegében a vezetés szakszerűsége is megkérdőjelezhetetlen lett. A szövetség valóban uralja a sportágat, erős kézzel és határozottan irányít, itt elképzelhetetlen lenne olyasmi, mint a Szűcs Lajos vagy Lázár János által irányított tenisz szövetségben történt. Gazdaságilag kikezdhetetlen a sportág, jól élt a 16 éven át tartó kormányzati hátszéllel, ilyen biztos háttere a rendszerváltás óta biztos, hogy nem volt a labdarúgásnak. Ezzel együtt a belfasti meccs nem egyszerűen a következő kilencven perc lehet. Hanem egy határvonal, amely zárójelbe teheti az eddig történteket.

Az északírek sikerrel nyitottak

Eközben a csoport másik első fordulós meccsén az északírek egygólos győzelmet arattak Georgia otthonában. A tbiliszi hősök a Charles fivérek voltak: a kapus Pierce – még 0-0-s állásnál – kivédte a Paris Saint-Germain sztárjának, Khvicsa Kvaracheliának a büntetőjét, míg testvére, Shea szerezte a 99. percben a győztes gólt.

Az északíreknek ugyanakkor nagy veszteségükbe került a győzelem, a Sunderland védője, a keret egyik legértékesebb játékosa, Daniel Ballard megsérült a hajrában, és a következő NL-találkozókra sem gyógyul meg.

Marco Rossi helyzetét tovább bonyolítja, hogy meg kell találnia azokat a játékosokat, akik pótolják az ugyancsak sérült gólvágó Varga Barnabást és Sallai Rolandot. Jó lenne, ha nem csak Napóleon szerencsés kádereire hagyatkozhatna. Neki is csak egy ideig jött be.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 2. forduló

Georgia – Ukrajna, Tbiliszi (18)

Észak-Írország – MAGYARORSZÁG, Belfast (20.45, M4 Sport)