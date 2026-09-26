Nem megfelelő sapka használata miatt Betlehemet és Fábiánt is megfosztották a dobogós helyétől

Világkupa;nyílt vízi úszás;Fábián Bettina;Betlehem Dávid;

2026-09-26 19:16:00 CEST

Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi Európa Kupa-sorozatának horvátországi állomásán, Razanacban, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket.

A magyar szövetség honlapja szerint Betlehem kapott egy fehér sapkát, amin szerepelt az európai szövetség támogatójának felirata, ő pedig kézzel felírta rá a HUN betűket. Volt nála az Európa-bajnokságra kapott zöld sapkából is, de „spórolni” akart vele, és mivel a bírók adták neki a fehér sapkát, nem gyanakodott semmire. Fábián piros, HUN feliratú sapkáját szintén átengedték az első ellenőrzésnél.

A rajtnál már a pontonon állt az összes úszó, amikor a német technikai delegátus hátulról rákiabált Betlehemre, hogy „az 1-es versenyző fordítsa meg a sapkáját”, ám ez a startjel előtt fél perccel nem jutott el a magyar úszó tudatáig. Mint kiderült, az volt a gond, hogy ellentétben a tavalyi szezonnal, a szponzorfeliratnak kellett volna a bal oldalon szerepelnie és a magyar feliratnak a jobb oldalon.

A rajtot ellőtték, aztán a második körben piros zászlót mutattak Betlehemnek, aki az élen haladt. Ezután fél körön át igyekezett a bírói hajó közelébe kerülni, és amikor végre ez sikerült, a svájci főbíró közölte, hogy menjen tovább. Elvileg piros lap esetén ki kellene szedni a vízből a kizárt versenyzőt, ám erre még csak kísérletet sem tettek.

Fábiánnak nem mutattak piros zászlót, neki csak a végén került a neve mellé a kizárás jele. Nála a rajt előtt játszódott le egy fura jelenet: mielőtt a pontonra lépett volna, egy bíró szólt neki, hogy ez a sapka mégsem jó, hoznak neki egy másikat. Csakhogy a rajtig nem értek oda hozzá az új sapkával, így végül ő is elrajtolt.

Miután mindketten végigúszták a 10 kilométert és dobogós helyen végeztek, közölték velük, hogy a sapkáik miatt kizárták őket. Később leültek a bírókkal egyeztetni, ám nem jutottak közös nevezőre, maradt a kizárás.

A magyar duó nem akarta annyiban hagyni az esetet. Mindenképpen azt akarták, hogy nyoma maradjon a történteknek, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként, saját kezűleg megírták az óvásukat. Elsősorban azért, hogy később tovább tudjanak lépni, miután reménytelennek tűnt, hogy magát az óvást éppen azok fogadják el, akik a kizárásról döntöttek.

Az Európa Kupa szabályaiban mindössze annyi szerepel a sapka kapcsán, hogy a nemzetközi szövetség sztenderdjeinek kell megfelelnie - ebben a tekintetben egyik sapka sem lehet vita tárgya -, a kizárás alapját a technikai értekezleten szóban elhangzott tájékoztatás jelentette a hivatalos indoklás szerint.