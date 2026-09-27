Saját fiát ölte meg egy férfi Győrben

rendőrség;gyilkosság;Győr;elfogás;késelés;

2026-09-27 11:46:00 CEST

Egy családi vita fajult el.

Győri otthonukban szúrta mellkason a fiát egy férfi, az áldozat a kórházba szállítása után meghalt - közölte a rendőrség.

Mint írták, a rendelkezésére álló adatok alapján családi vita vezethetett a tragédiához. A rendőrséghez szeptember 26-án 19 óra 24 perckor érkezett bejelentés arról, hogy a győri Kossuth Lajos utcában, egy lakásban késsel megszúrtak egy férfit. Az elkövetés eszköze egy konyhakés volt. A helyszínre érkező rendőrök elfogták a gyanúsítottat. Kihallgatása után őrizetbe vették, az illetékes ügyészségen pedig előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.