Nyílt utcán raboltak ki egy férfit Székesfehérváron, majd másnap egy autót is elloptak

rablás;Székesfehérvár;elfogás;autólopás;

2026-09-27 15:04:00 CEST

Az elkötött járművet ráadásul ittasan vezette.

A bűncselekmény elkövetésének másnapján elfogták azt a két férfit, akiket egy 53 éves férfi kirablásával gyanúsítanak Székesfehérváron - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.

Az áldozatot szeptember 23-án este rántották a földre, majd elvették a táskáit, amelyekben iratok, mobiltelefon és tablet volt. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőket. A 23 éves férfit szeptember 24-én, a székesfehérvári Zichy liget közelében fogták el.

A másik férfit egy további bűncselekménnyel is összefüggésbe hozták. A gyanú szerint a 42 éves férfi az éjszaka során Iszkaszentgyörgyről elvitt egy javításra átvett Opel Astrát. A rendőrök másnap Székesfehérváron felismerték a keresett autót, majd követni kezdték. A járművet végül a katonai rendészet közreműködésével állították meg a Palotai úton.

Az autót a 42 éves férfi vezette, akinek nem volt vezetői engedélye, a légalkoholmérő pedig pozitív értéket mutatott. Emiatt vérvételre kórházba vitték.

A két férfit társtettesként elkövetett rablás bűntettével gyanúsították meg, a 42 éves férfinak emellett jármű önkényes elvétele miatt is felelnie kell. Mindkettőjüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az autót visszaadták a tulajdonosának.