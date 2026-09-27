Eurokupa: vereség a románoktól, negyedik a magyar válogatott

kézilabda;Magyarország;Románia;vereség;női kézilabda-válogatott;

2026-09-27 16:38:00 CEST

A magyar női kézilabda-válogatott negyedikként zárta az Eurokupát, mivel a bukaresti négyes döntő vasárnapi bronzmérkőzésén 33-30-ra kikapott a házigazda román csapattól.

Ahhoz képest, hogy a szövetség hét eleji rendezvényén a szövetségi kapitány igen derülátóan nyilatkozott, a valóság kissé átírta elképzeléseit: a magyar női kézilabda-válogatott az Eurokupa négyes döntőjében a negyedik helyen végzett, mivel a norvégoktól elszenvedett szombati vereséget követően vasárnap is kikapott a házigazda Romániától. Golovin Vlagyimir az M4 Sport élő műsorában azt mondta, hogy az első félidő végén siklott ki a mérkőzés. „Az a rendszer, amivel kezdtünk, működött, tudtunk segíteni Szemerey Zsófinak, ő pedig védett” – magyarázta a kapitány, aki a fáradtságnak tudta be, hogy később már nem az a védekezés volt a kapus előtt, ami kellett volna, ezért tudott visszajönni a meccsbe és egyenlíteni a román válogatott.

Magyarázat mindenre

Megjegyezte, a második félidő eleje nagyon fontos, mert sokszor „ott dőlnek el a dolgok”, de ott az első tíz percet elveszítette csapata négy góllal. Úgy vélte, sok energiát vett el a zárkózás, és bár „sok mindent kompenzáltunk akarattal”, a románok visszaállították előnyüket és megnyerték a bronzmérkőzést.

A tényeken ez nem változtat: Szemerey Zsófi három védéssel kezdett a magyar kapuban, társai pedig elöl több rontott passzal, sok hibával. Tíz perc után egyre pontosabbá vált a magyar támadójáték, a 17. perc végére sikerült háromgólos különbséget kialakítani (10-7).

Kuczora Csenge bal bokája sérülése miatt korán pihenőre kényszerült, Klujber Katrin viszont remek helyzetkihasználással vezér tudott lenni támadójátékban, a szünetig hétszer volt eredményes. A házigazda 13-13-nál egyenlített, és bár a magyar válogatott uralta az első játékrész jelentős részét, Szemerey 12. védése kellett, hogy a szünetre döntetlen legyen az állás.

Üres kapus gólok miatti hátrány

Nem indult jól a második játékrész, a magyar védekezés hatékonysága visszaesett és a támadójáték is bizonytalanná vált, több mint hat perc alatt nem tudott betalálni akcióból Golovin együttese, így négygólos előnyre tett szert a decemberi Európa-bajnokság társházigazdája (17-21). A beálló körüli védekezéssel gondjai akadtak a magyar együttesnek, elöl azonban javult a teljesítmény, majd a hatosfal is rendezte sorait, egy négyes sorozattal 23-23-nál egyenlített a nemzeti csapat.

Az utolsó negyedórába lépve egymás után három üreskapus gólt szereztek a románok (25-29), az 54. percben, 31-27-es hazai vezetésnél hét a hat elleni játékra állt át támadásban a magyar válogatott. Ez sem segített azonban, végül három találattal kikapott Golovin Vlagyimir csapata.

Eurokupa a 3. helyért: Románia–Magyarország 33-30.