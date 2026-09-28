Hetvenezer ingyenjeggyel keres új közönséget a Metropolitan Opera

opera;Metropolitan Opera;ingyenes;népszerűsítés;Zohran Mamdani;

2026-09-28 08:24:00 CEST

Fiorello La Guardia 1943-ban „a nép operájának” nevezte az akkor alapított New York City Operát. Nyolcvanhárom évvel később Zohran Mamdani ugyanehhez az eszményhez nyúl vissza: New York és a Metropolitan Opera 70 ezer ingyenjegyet oszt ki azoknak, akik eddig nem jártak a Metben. A kezdeményezés egy pénzügyi fordulat része is: az operaház ugyanazon a napon indította el történetének legnagyobb, 1,5 milliárd dolláros adománygyűjtő kampányát.

New Yorkban az opera demokratizálása nem új gondolat. Fiorello La Guardia polgármester 1943-ban segített létrehozni a New York City Centert, Manhattan első olyan nagy előadó-művészeti központját, amelynek egyik alapelve az volt, hogy a magas színvonalú színházhoz, tánchoz és zenéhez ne csak a tehetősek férjenek hozzá. Ugyanebben az évben született meg a New York City Opera is, amelyet La Guardia „The People’s Opera”, vagyis „a nép operája” néven emlegetett. Az induláskor 75 cent és 2 dollár közötti jegyárakkal próbált új közönséget teremteni.

Zohran Mamdani polgármester most tudatosan ehhez a hagyományhoz kapcsolja az Opera for All programot. A 2026–27-es évadban a Metropolitan Opera havonta tízezer, összesen hetvenezer ingyenjegyet sorsol ki New York-iak között. A jegyek minden ülőhely-kategóriára érvényesek, az állóhelyeket kivéve, és azok pályázhatnak rájuk, akik 2019 óta nem vásároltak jegyet a Metbe. A város könyvtárakon, iskolákon, szociális intézményeken és a CUNY egyetemi hálózatán keresztül is népszerűsíti a programot.

Az ingyenes jegyek az évad teljes férőhely-kapacitásának körülbelül tíz százalékát jelentik. A Met szerint az átlagos fizető nézőtéri kihasználtság jelenleg 75 százalék, vagyis a program részben olyan székeket tölt meg, amelyek máskülönben üresen maradnának.

A bejelentés azért is érdekes, mert ugyanazon a napon a Met egy látszólag ellenkező irányú programot is meghirdetett: 1,5 milliárd dollárt akar összegyűjteni saját, hosszú távú pénzügyi stabilitására. A Make the Met Forever kampány már 407 millió dollárnyi felajánlást kapott; a teljes összeg harmadát, 500 millió dollárt az alapítványi vagyon növelésére fordítanák.

A Met tehát egyszerre próbál gazdag támogatókat és olyan új nézőket megszólítani, akik eddig sosem lépték át az operaház küszöbét.

Másutt is régóta keresik annak módját, hogyan lehetne kinyitni az opera hagyományosan drága és sokak számára távolinak tűnő világát. Berlinben 2007 óta működik a Staatsoper für alle: a Staatsoper Unter den Linden előadásait óriáskivetítőn lehet ingyen követni a Bebelplatzon, emellett szabadtéri koncerteket is tartanak. Az idei, huszadik alkalommal több mint harmincezer ember vett részt a Nabucco közvetítésén és a Staatskapelle Berlin koncertjén.

A Párizsi Opera 2013-ban indította el az Opéra d’été sorozatot, amelyben opera- és balettelőadások felvételeit vetítik ingyenesen szabadtéri és örökségi helyszíneken. 2026-ban már a külföldi Francia Intézeteket és Alliance Française-központokat is bevonták a programba.

A bécsi Rathausplatz ingyenes nyári operavetítései évtizedek óta működnek, igaz, az operaelőadások mellett balett-, klasszikus zenei, jazz- és musicalfelvételeket is lehet látni a Városháza előtti óriásvásznon. Idén július 4. és szeptember 6. között futott a program, körülbelül háromezer férőhelyes vetítőtérrel. Emellett a Bécsi Állami Opera 2026-ban már másodszor rendezett Opern Air címmel ingyenes szabadtéri gálát a Burggartenben; akkora volt az érdeklődés, hogy elérték a park befogadóképességét, és a koncertet a Rathausplatzon is közvetítették

Egészen más modell Omán példája. A néhai Kabúsz bin Szaíd szultán közismerten rajongott a klasszikus zenéért, és az ő kezdeményezésére nyílt meg 2011-ben a Royal Opera House Muscat, az Öböl-térség első operaháza. Az intézmény nem egyszerű reprezentatív beruházásnak készült: első tíz évében több mint egymillió nézőt fogadott, oktatási programjai pedig több mint negyvenezer iskolást értek el. Az operarajongó uralkodóról számos anekdota kering; azt azonban, hogy minisztert váltott volna le egy kihagyott premier miatt, nem sikerült megbízható forrásból igazolni.

A New York-i kezdeményezés még ezek között is szokatlan. Nem alkalmi szabadtéri közvetítést vagy olcsóbb jegyeket kínál, hanem egy teljes évadon keresztül a Metropolitan Opera rendes előadásainak minden árkategóriájába enged be ingyen olyan embereket, akik korábban nem jártak ott.

Fiorello La Guardia 1943-ban azért beszélt „a nép operájáról”, mert azt akarta, hogy az opera ne egyetlen társadalmi réteg kiváltsága legyen. Nyolc évtizeddel később New York ugyanarra a problémára keres új választ – immár a világ egyik legnagyobb operaházában.