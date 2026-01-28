Azonban a képeknek a Metropolitan Operában kell maradniuk, a tulajdonos nevét egy emléktáblán tüntetnék fel.
Anna Netrebko rágalmazásra, valamint szerződésszegésre hivatkozik, és 360 ezer dolláros kártérítést követel.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
New Yorkban szombaton este kiürítették a Metropolitant, mert valaki gyanús fehér port szórt be a zenekari árokba; a rendőrség pár óra múlva közölte, hogy valószínűleg emberi hamvakról van szó.