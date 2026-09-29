Esik szét a szlovák kormány, Robert Fico már előrehozott választásról beszél

Alig két héttel azután, hogy Robert Fico Andrej Danko indítványára hivatalosan kezdeményezte Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, a szlovák kormányfő vasárnap már azt közölte: hétfőn találkozik Peter Pellegrini államfővel, és kéri a felterjesztés visszavonását. Fico egyúttal jóval nagyobb tétet tett az asztalra. A TA3 műsorában kijelentette, kész arra, hogy januárban előrehozott parlamenti választást tartsanak, ha az SNS elnöke, Andrej Danko és Taraba nem képes olyan megállapodást kötni, amely a koalíció működését a rendes, 2027 szeptemberére esedékes választásig biztosítja.
A leváltási indítvány visszavonása időt adhat a koalíciónak, de a személyes és politikai ellentéteket nem szünteti meg.
Taraba üdvözölte a kormányfő fordulatát, és úgy értékelte, az igazolja: szakmai mulasztás nem indokolta az eltávolítását. A miniszter közölte, továbbra is együtt kíván működni a kormánnyal, ugyanakkor Dankót arra szólította fel, hogy hagyjon fel a konfrontációval. Az SNS vezetője ezzel szemben pénteken még azt mondta, pártja kitart Taraba leváltása mellett. A vita így már nem pusztán egy tárcavezető személyéről szól, hanem arról, ki ellenőrzi a nemzeti-konzervatív politikai tábort és az SNS-hez kötődő parlamenti képviselőket.
Törékeny parlamenti háttér
A konfliktus veszélyességét a pozsonyi erőviszonyok adják. A Smer, a Hlas és az SNS köré szerveződő kormánytöbbség a ciklus során többször meggyengült, egyes képviselők önállósodtak, és a kabinet több fontos szavazásnál csak szűk tartalékkal számolhatott. Taraba maga sem klasszikus SNS-káder: 2023-ban a párt listáján jutott mandátumhoz, de saját politikai hátországgal rendelkezik. Danko éppen azt rója fel neki, hogy miniszterként elszakadt a pártvezetéstől, sikereit sajátjaként kommunikálta, miközben az SNS viselte a politikai költségeket.
A feszültség hónapok óta éleződött. Danko szerint Taraba nem egyeztet megfelelően a párt parlamenti csoportjával, a miniszter viszont azt állítja, hogy a tárca irányításában szakmai és kormányzati szempontokat követ. Fico szeptember közepén végül elküldte Pellegrininek a felmentésre vonatkozó javaslatot, noha nyilvánosan többször méltatta tárcavezetője munkáját. Az államfő amerikai útja után készült dönteni, és még néhány napja is úgy tűnt, hogy a miniszter leváltása rövid időn belül megtörténik.
Fico most már azt is jelezte, hogy a koalíciós fegyelem helyreállítása nélkül nem ragaszkodik mindenáron a ciklus kitöltéséhez.
A vasárnapi fordulat ezért elsősorban politikai tűzoltás. A miniszterelnök azzal, hogy a felmentési indítvány visszavonását kezdeményezi, elkerülheti Taraba azonnali visszatérését a parlamentbe és a körülötte szerveződő képviselők nyílt szakítását az SNS-szel. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a jelenlegi állapotot nem tekinti fenntarthatónak. Az előrehozott választás emlegetése egyszerre nyomásgyakorlás Dankóra és Tarabára, valamint figyelmeztetés a koalíció többi szereplőjének: a kormányfő nem akar hónapokon át minden szavazás előtt új alkukat kötni.Robert Fico máris elengedte Orbán Viktor kezét
A válságban külön szerepe van Peter Pellegrininek is. Az államfő a Hlas korábbi elnökeként jól ismeri a koalíciós erőviszonyokat, de hivatalából adódóan nem válhat egyik kormánypárti tábor döntőbírájává. Az alkotmányos eljárásban a miniszterelnök javaslata alapján jár el, ezért a Fico által kért visszavonás lehetőséget teremt arra, hogy elkerülje a nyílt intézményi konfliktust. Pellegrini az elmúlt napokban még arra készült, hogy a miniszter ügyét hazatérése után lezárja, a vasárnapi bejelentés viszont új politikai helyzetet teremtett.
A koalíció számára a költségvetés és a gazdasági konszolidáció miatt sem mindegy, meddig tart a bizonytalanság. Szlovákiának egyszerre kell mérsékelnie a hiányt és megőriznie a társadalmi támogatást, miközben az ellenzék a kormány belső vitáit a kabinet gyengeségének bizonyítékaként mutatja be. Egy elhúzódó SNS–Taraba konfliktus minden fontos törvény elfogadását kiszámíthatatlanabbá tenne. Fico ezért most nem egyszerűen személyi vitát próbál rendezni, hanem azt akarja eldönteni, képes-e még fegyelmezett parlamenti hátteret teremteni a ciklus hátralévő részére.
Danko politikai dilemmája
Az SNS problémája részben a 2023-as választási konstrukcióból ered. A párt 5,62 százalékkal jutott be a parlamentbe, listáján azonban számos olyan politikus szerzett mandátumot, aki nem volt a párt tagja. Danko ezzel ugyan megmentette az SNS parlamenti jelenlétét, de egy nehezen fegyelmezhető képviselőcsoportot hozott létre. Taraba és a hozzá közel álló politikusok különösen erős önálló pozíciót építettek ki, ami idővel a pártelnök tekintélyét is kikezdte.
A szlovák kormány bukása az európai illiberalizmus számára is rossz hír lenne. Fico pártja, a Smer ugyan nem tagja az Orbán Viktor által fémjelzett Patrióták Európáért képviselőcsportnak, de a kormány oroszbarát politikát folytat és nem egyszer fenyegetett az uniós döntések vétójával. Igaz, Fico e tekintetben pragmatikusabban viselkedett a bukott magyar miniszterelnöknél.