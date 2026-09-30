24 órán át zúzzák a Szólj rám ha hangosan énekeleket

maraton; Superar Magyarország;

2026-09-30 07:25:00 CEST

Rendhagyó jótékonysági dalmaratonra készül a Superar Zeneművészeti Alapítvány 5 fős tanári zenekara: 24 órán keresztül ugyanazt a dalt éneklik és játsszák folyamatosan, hogy felhívják a figyelmet az alapítvány munkájára. A kihíváshoz olyan ismert vendégművészek, zenészek is csatlakoznak, mint Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, vagy Járai Márk.

Oktber 2-án 17 órától október 3-án 17 óráig az ingyenes és magas színvonalú közösségi zeneoktatást kínáló Superar Alapítvány tanárai 24 órán keresztül adják elő újra és újra, megszakítás nélkül a Szólj rám, ha hangosan énekelek című Presser dalt. A tanárok mellett olyan vendégművészek is fellépnek, mint Gyémánt Bálint, Harcsa Veronika, Hevesi Tamás, Járai Márk, Fish!, Kardos-Horváth János (Kaukázus), StEfrém, Hegedűs Józsi, VENI, Lázár Domokos (Lázár Tesók, Esti Kornél), Farkas Izsák, Sárkány Berci, Tabeira Iván (Los Orangutanes), Pejtsik Panka, 6363, Bluster, Eskimo Lunettes, és további meglepetésvendégek.

A közönség online és személyesen is követheti a kihívást, amit a budapesti Művház Kávézóban rendeznek meg.

A Superar több mint 8 éve kínál ingyenes és magas színvonalú közösségi zeneoktatást gyerekek és fiatalok sokszínű csoportjainak Budapesten és Miskolcon, amely a zenei fejlődés mellett együttműködő közösségeket teremt, önbizalmat ad és olyan személyes és társas készségeket fejleszt, amelyek életük minden területén hasznosíthatóak.

A zenepedagógiai program célja, hogy az egyén személyiségfejlődésén, önbizalmának erősödésén keresztül az iskolai és családi közösségekben is pozitív szociális változásokat idézzen elő. A közös zenélés elsősorban ott fejtheti ki pozitív hatásait, ahol a gyermekek és fiatalok számára kevés lehetőség nyílik művészeti tevékenységben való részvételre. A jelenleg hét budapesti és két miskolci partnerintézményben tartott heti többszöri, közösségi ének-, illetve gitárórák, valamint a koncertek nemcsak a zenei készségek fejlődését szolgálják, de személyiségformáló hatással is bírnak: növelik a diákok készségeit, mint koncentráció, önbecsülés és kreativitás. Az oktatási módszerben hangsúlyos az összetartozás érzésének kialakítása, a kommunikációs készség, empátia, tolerancia és kritikai gondolkodás fejlesztése is.

A dalmaraton során gyűjtött adományokat az alapítvány zenei programjainak működésére fordítják. A cél, hogy minél több gyerek életébe vigyék el a zene fejlesztő erejét, háttértől függetlenül, hogy ezzel növeljék az önbizalmukat, és segíték a sikeres felnőtté válásukat.

A zenészek arra biztatnak mindenkit, hogy akár élőben, akár online csatlakozzanak az eseményhez, adományaikkal bíztassák őket és közben segítsék a gyerekek további megerősítő zeneoktatását.