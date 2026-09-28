„Magyarkodás”, kommunista retorika és jövőbelátó politikusok: itt tart most a nagy Hankó-gate

felfüggesztés;mentelmi jog;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-09-28 16:33:00 CEST

Hétfőn, egy rendkívüli parlamenti ülés keretében, az „abszolút politikai filmszínház” ellen tüntető Fidesz-frakció nélkül döntött a parlament Hankó Balázs mentelmi jogának megvonásáról. Az Orbán-kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét a Tisza-kormány egyik legfőbb választási ígéretéhez hűen, az elszámoltatás keretében vonják felelősségre. Hankó Balázs sorsán mindeközben az ellenzék látványosan teszteli a maga politikai kommunikációját.

Hankó Balázst mentelmi jogának felfüggesztésével a közéletben csak 17 milliárdos NKA-botrányként elhíresült ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt tartóztathatják le. Az áprilisi választások óta országgyűlési képviselőként működő politikus a parlament döntése előtt tartott sajtótájékoztatón javarészt azt az álláspontját erősítette meg, amely mellett az NKA-botrány áprilisi kirobbanása óta következetesen kitartott. Hankó Balázs változatlanul politikai koncepciós eljárásnak tartja az ellene felhozott vádakat, miközben, mint mondta, az ő lelkiismerete tiszta és kész megvédeni a saját álláspontját. Az egykori kulturális miniszter viszont ezúttal kiemelte azokat is, akik szerinte ellene és politikai közössége ellen szövetkeznek.

A „magyarkodókkal”, szemben álló „hazafi”

Bő két évvel kultúráért és innovációért felelős miniszteri kinevezése után Hankó Balázsnak nincsenek illúziói: „politikai fogságra készül”. A hétfőn tartott sajtótájékoztatón az egykori miniszter egyszerre helyezkedett áldozat szerepbe és utalt magára harcosként, aki a jelenlegi „politikai elnyomással szemben” kész megvédeni a becsületét és mindent megtesz azért, hogy nevét ne feketítsék be. A politikus a 17 milliárdos NKA-botrány értelmezését maga szélesítette ki és nevezte a jobboldal „egész politikai közössége ellen” indított támadásnak. Ezzel továbbra is követi pártja, a Fidesz a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal szemben hangoztatott retorikáját, amely a kommunista időket idéző jelekre utal: a szólásszabadság korlátozására, előre eldöntött kirakatperekre, új ÁVH-ra és kultúrpolitikai koncepciós eljárásra – amellyel szemben a Fidesz politikai közössége, a magyarságot képviselő (konkrétan Hankó esetében pedig a magyar kultúráért küzdő) hazafiak állnak.

Hankó Balázs több pontban igyekezett cáfolni a vádakat:

Az NKA szigorú támogatási rendszerében az utolsó fillérig mindenről számlákkal és szerződésekkel el kell számolni, ezért lehetetlen azokat magáncélra felhasználni.

Cáfolta, hogy a támogatások titokban zajlottak volna: a felhívások a mai napig elérhetőek az NKA honlapján.

Elutasította azt a vádat is, amely szerint az NKA és az ideiglenes kollégium céljaitól eltérő volt a felhasználás. Hankó szerint ugyanis minden pályázati pénz a magyar kultúra támogatását szolgálta.

Tagadta, hogy ő döntött volna a 17 milliárdnyi közpénz sorsáról: állítása szerint az akkori kormány határozott arról, hogy „ne kulturális intézményfinanszírozást, hanem a populáris kultúra támogatását biztosítsa, országosan egyenlő eloszlásban”. Saját szerepét egy többlépcsős folyamat utolsó állomásaként jellemezte.

Hankó Balázs tagadta azt is, hogy kampánycélokat szolgáltak volna a támogatások.

Vagyis a volt miniszter álláspontja szerint röviden: „Minden vádpont hamis.”

Az egykori miniszter viszont tájékoztatójában az egész eljárást kultúrpolitikai dimenzióba helyezte, amelynek két főbb oldala létezik: „Nekünk a világ legjobb dolga magyarnak lenni, nekik ez magyarkodás” – fogalmazott. A főbb „magyarkodókat” meg is nevezte: Magyar Péter miniszterelnököt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárt, valamint az NKA-botrányt kirobbantó Molnár Áront és „társait” is – utóbbiakat politikai influenszereknek titulálva.

„A világ legjobb dolga” – Hankó Balázs értelmezésében

A korábbi tárcavezető szerint egy „liberális, ultraliberális... családi, baráti hálózat vette át a kultúra irányítását és finanszírozását”, amely támadja az ő minisztériuma által támogatott ügyeket, többek között Márai Sándort, az Eddát és Deák Bill Gyulát is. Hankó példaként meg is nevezte az NKA alelnökét, a Pintér Béla és Társulata volt produkciós igazgatóját, Mattyasovszky-Zsolnay Bencét, valamint az NKA ideiglenes kollégiumának elnökét, aki az őt feljelentő Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) jogi képviselője – utalva dr. Rihay-Kovács Zitára. Hankó rámutatott, hogy az ügyvéd Molnár Áronnal közösen dolgozott a „koholt vádak gyártásában”.

Hankó Balázs ezen a ponton tért ki részletesebben saját kultúrpolitikájára is, elismerve, hogy a megnevezett kulturális szereplők támogatása valóban csökkent 2024-től. Ezt azzal indokolta, hogy minisztériuma nem kívánta támogatni „azt a lobbit”, amely szembe ment a gyermekvédelmi törvénnyel.

Az egykori miniszter nem hiába emelte ki a független kulturális szereplőktől megvont támogatásokat. Kétéves miniszterségének egyik legvitatottabb pontja volt ugyanis, amikor egy Mandinernek adott interjúban 2024 szeptemberében

kendőzetlenül kijelentette, „azt senki ne várja el tőlünk, hogy alapvető értékeket gyalázó produkcióknak örvendezzünk”.

Aminek az lett az eredménye, hogy a független társulatok támogatása fokozatosan csökkent, többen közülük a szakadék szélére sodródtak. A függetlenekkel szemben álló Hankó-féle tárca a gyakorlatban mutatta meg mindazt, amely a miniszter értelmezésében az ideális magyar kultúrát jellemezte.

Az elmúlt két évben Hankó nem bocsátkozott különösen hosszabb fejtegetésbe arról, hogyan gondolkodik a kultúrpolitikáról, de több, gyakrabban idézett kijelentéséből kirajzolódik az általa ideálisnak tartott kultúra eszménye:

Az állam nem értéksemleges, ha a kultúra finanszírozásáról van szó: „Nekünk azt a kultúrát kell támogatnunk, amely minőségi, amely […] a magyarnak lenniséget erősíti meg” – fogalmazott 2024 novemberében.

Erősen identitás központú: „A nemzeti identitásunkat erősíti meg, amiben keresztények vagyunk és magyarok.” – fogalmazott ugyanekkor a kultúra céljával kapcsolatban.

Határokon átívelő: „a mi valaholunk a Kárpát-medence” – mondta a Mandinernek adott interjúban.

A “világtrendekkel” szembehelyezkedő: „A magyar kultúra olyan, mint a levegővétel” – mondta 2026 januárjában, hozzátéve, hogy az ideális magyar kultúra magába foglal mindent, amelyről jelenleg nem szól a világ: az identitást, a kötődést, a családot, a keresztény hitet és a hagyományokat.

Hagyományok és a jövő ötvözése: „Nincs olyan területe a kultúrának, ahol a magyar innováció, de egyben a tradíció ne lenne jelen. Ez igazi hungarikum.” – hangsúlyozta idén januárban a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

„Azt álmomban sem gondoltam, hogy a populáris, nemzeti és keresztény kultúra, illetve a magányos egyénekből közösséget szervezők támogatásáért börtön jár” – értékelte a jelenlegi helyzetét a hétfőn tartott sajtótájékoztatón.

“Visszatérés az átkosba” és ima Hankó Balázsért

Hankó Balázs azzal zárta tájékoztatóját, hogy ő maga székely családból származik, „nagyapját az ÁVH a családi ünnepkor vitte be”, nagymamája pedig „túlélte a gulágot”. Hankó szerint a jelenlegi helyzet ezeket az időket idézi, ezért is küzd saját becsületéért és kollégáiért.

Az egykori miniszter álláspontja a Fidesz álláspontja is: Bóka János parlamenti frakcióvezető a sajtótájékoztatón maga is úgy fogalmazott, hogy ez „egyértelműen megrendelésre készült” politikai koncepciós eljárás, amelyben egy „új ÁVH” dönt majd többek között az egyik „áldozat” Hankó Balázs sorsáról. Bóka szerint a mai nap is megmutatja, hogy politikai hajtóvadászat zajlik a jobboldali szellemi műhelyek, sajtó és az egész a politikai közösségük ellen, mindez „Magyar Péter csettintésére”. Egyben megfenyegette mindazokat, akik ebben részt vesznek: a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy

„felelősségre vonják” azokat a személyeket, akik ehhez asszisztálnak, „politikai, anyagi elégtételt” véve. Hangsúlyozta: „Ezt a felelősségre vonást nem fogják tudni elkerülni”.

Rétvári Bence a sajtótájékoztató végén maga is „kirakatpernek” minősítette az ügyet, tételesen cáfolva, hogy Hankó Balázs bármilyen pénzt is zsebre tett volna, befolyásolta volna a támogatások odaítélését, továbbá tagadta azt is, hogy ezeken keresztül csurgott volna pénz pártkasszába.

Nem okozhatott meglepetést, hogy a Fidesz teljes mellszélességben kiállt Hankó mellett, vasárnap ugyanis fideszes és KDNP-s politikusok közösen imádkoztak érte Gödöllőn, a Szentháromság templomban. Az eseményről Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője osztott meg egy csoportképet saját Facebook-oldalán. Eszerint jelen volt Hankó Balázs mellett Szalai Piroska, Panyi Miklós, Máthé Zsuzsa, Radics Béla, Tuzson Bence, Rétvári Bence, Szentkirályi Alexandra, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Németh Balázs is.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár válaszul hétfő reggel a közösségi médiában élesen bírálta azokat, akik védelmükbe vették az egykori kulturális minisztert: „Mielőtt Szentkirályi Alexandra telesírja bánatában a Gucci párnáját Hankó Balázs miatt, és imába foglalja nevét az utókor számára, én is szeretnék rácsatlakozni a farizeus kórus utolsó taktusaira néhány ideillő hozsannával” – fogalmazott, majd többet felsorolt a Hankó Balázsnak tulajdonított bűnök közül. Többek között a „propagandista nímandokra” jogtalanul eltapsolt közpénz milliárdokat, a fél színházi szakma ellehetetlenítését, egyetemisták álmainak szétzúzását „az Erasmus és Horizon programok elvesztésével”. Nagy Ervin bejegyzését az egész Fidesz frakciónak címezve zárta: „Úgyhogy, kedves fideszes képviselők. Nem kell az áldozati póz, a Chanel-műkönny, az oligarchasóhajtozás és a politikai templomjárás. Lassan csak fogadjátok el, hogy a magyar igazságszolgáltatás újra független lesz, és teszi a dolgát, ahogy arra felesküdött…”

Magyar Péter, a jövőbelátó

„Hétfőn a Tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partraszállás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Az Országgyűlés pedig két korrupt politikust átad a nyomozóknak.” – fogalmazott a közösségi médiában Magyar Péter miniszterelnök vasárnap kora este. A megjegyzés azért is keltett figyelmet, mert a mentelmi jog felfüggesztése automatikusan nem jelenti egy politikus letartóztatását – így Hankó Balázsét sem. Az egykori kulturális miniszter erre maga is felhívta Magyar Péter figyelmét, többek között már júliusban, mikor a miniszterelnök arra utalt, hogy Hankó börtönbe fog kerülni.

Az egykori kulturális miniszter mentelmi jogának megvonására Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős államtitkár a közösségi médiában már óvatosabban reagált, felvetve a várható fejleményeket: „Most már az ügyészség őt is bevonhatja a Hankó-botrány ügyében folyó eljárásba. Hogy a volt miniszter követett-e el bűncselekményt, azt a hatóságoknak kell megállapítaniuk.”