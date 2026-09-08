Megérkezett Nemes László új, Moulin című francia történelmi filmjének hivatalos előzetese és plakátja. Az Oscar-díjas magyar rendező ezúttal a francia történelem egyik legismertebb ellenállója, Jean Moulin történetét vitte vászonra.
Úgy tűnik, néha még 57 litert is tudott tankolni autója amúgy 50 literes tankjába.
A Hagyományok Házában látható Nemes László festőművész és a Magyar Hangszermíves Céh közös kiállítása.
Az Észak-Szíriai Rakkában kezdte írni 1941-ben élete első regényét az önkéntesek angol egyenruhájába bújt magyar fiatalember. Nemes László éppen 21 éves volt, amikor nekikezdett a Bolyongás című nagy művének, amit aztán 1944-ben Kairóban fejezett be. A kéziratot hazatérte után édesanyjának adta át, aki egy fiókban őrizgette, ahol csak a mama halála után fedezte fel a fia. Most, több mint 70 év után jelentette meg a Gabo Kiadó.
Kétségtelen van némi túlzás a fenti címben, hiszen Nemes László a Kinek szurkoljunk? című novelláskötet szerzője, nem igazán otthon ülő ember. Egy, a kilencvenedik évében készült, interjúban egyenesen kalandosnak nevezi ezt az életutat, hiszen a világháború idején 7 évet húzott le önkéntesként az angol hadseregben.