Közelkép - Bolyongás – hetven éven át

Az Észak-Szíriai Rakkában kezdte írni 1941-ben élete első regényét az önkéntesek angol egyenruhájába bújt magyar fiatalember. Nemes László éppen 21 éves volt, amikor nekikezdett a Bolyongás című nagy művének, amit aztán 1944-ben Kairóban fejezett be. A kéziratot hazatérte után édesanyjának adta át, aki egy fiókban őrizgette, ahol csak a mama halála után fedezte fel a fia. Most, több mint 70 év után jelentette meg a Gabo Kiadó.