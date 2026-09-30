Máris támadási felületet adott a közös kampányra készülő izraeli ellenzék

Izrael;Benjamin Netanjahu;Legfelsőbb Bíróság;pártok;közvélemény-kutatás;Likud;arabok;ellenzéki összefogás;közös kampány;

2026-09-30 13:13:00 CEST

Izraeli ellenzéki vezetők egyeztetésének másnapján a baloldali Demokraták elnöke kijelentette, hogy arab pártoknak is helyet kellene kapniuk a következő kormányban. Bár a gyors cáfolatok tisztázták, hogy az alakuló ellenzéki blokk terveiben ez nem szerepel, Jair Golan szavai kiváló támadási felületet adtak a Netanjahu vezette Likudnak.

Vasárnapi kijelentésével Jair Golan, a Demokraták elnöke máris törésvonalat tárt fel az ellenzéki vezetők között, alig egy nappal azután, hogy kampányuk összehangolása érdekében találkoztak, és megállapodtak, hogy nem támadják egymást az október 27-i választások előtt.

A szombat esti találkozón – amelyet Jair Lapid ellenzéki vezető otthonában tartottak – részt vett Golan, Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök, a centrista Jasár, Naftali Bennett, a B'jasad és Avigdor Liberman, az Izrael Beitenu párt elnöke is.

„Úgy véljük, hogy arab párt is része lehetne a kormánynak. Ez természetes, helyes, megfelelő és demokratikus” – nyilatkozta Golan vasárnap a Kan közszolgálati médiának.

Hozzátette: egy ilyen együttműködés „valódi változást” jelentene „az évek óta tartó uszítás után”.

A többiekkel ellentétben Golan korábban többször is síkra szállt a Ra’am párttal való együttműködés mellett (amelyet általában mérsékeltebbnek tartanak a másik jelentős arab vezetésű pártnál, a Közös Listánál), és felszólította ellenzéki társait, hogy ismerjék el a párt vezetőjét, Manszúr Abbászt „legitim partnerként”.

Nem sokkal az interjú után a Demokraták tisztázó közleményt adtak ki, hangsúlyozva, hogy Golan csak a saját pártja álláspontját fejtette ki – amelynek célja „a zsidó-arab partnerség, valamint az izraeli arab állampolgárok állami vezetésbe való integrációjának előmozdítása a választások után” –, és jelezték: az arab párt koalícióba vonásának lehetősége „fel sem merült” az ellenzéki vezetők szombat esti találkozóján.

Még a szombati ellenzéki egyeztetés előtt Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök, a Jasár vezetője a 12-es csatornának adott interjújában ígéretet tett arra, hogy egy általa vezetett kormányba nem vonja be az iszlamista gyökerekkel rendelkező, arab vezetésű Ra’amot. Az ellenzék más vezetői is elutasítják egy arab pártokkal közös kormányzás lehetőségét.

Interjújában Eisenkot „beteges hazudozónak” nevezte a kormányfőt, és

ismét azzal vádolta Netanjahut, hogy „hazaárulást” követhetett el a Gázának folyósított katari kifizetések jóváhagyásával;

ezek a pénzek ugyanis hozzájárulhattak a Hamász megerősödéséhez a palesztin terrorszervezet 2023. október 7-i terrortámadását megelőző években.

Netanjahu kormánypártja, a Likud élesen bírálta Golan vasárnapi kijelentéseit, azt állítva, hogy azok leleplezik az ellenzék azon szándékát, hogy arab pártok támogatásával alakítson kormányt.

A párt megismételte kampányszlogenjét, miszerint „Eisenkot baloldali kormányt fog alakítani Jair Golannal, Libermannal, Bennett-tel és az arab pártokkal”.

„Csak egy erős Likud állíthatja meg őket” – írta Netanjahu az X-en, saját jobboldali politikai pártjára utalva.

A kormányfői posztért hetedszerre versenybe szálló Netanjahu pártja közzétett egy kampányvideót is, amely úgy állította be Golan vasárnapi kijelentéseit, mintha azok az ellenzéki tömb vezetőinek szombat esti találkozóján hangzottak volna el. Reagálásukban a Demokraták a videó eltávolítását követelték minden platformról, kilátásba helyezve, hogy ellenkező esetben „minden rendelkezésre álló jogi lépést” megtesznek.

Golan megjegyzései néhány nappal azután hangzottak el, hogy a központi választási bizottság megszavazta mind a Ra’am, mind a Közös Lista kizárását az október végi választásokon való részvételből. A bizottság emellett megszavazta Ofer Kaszifnak, az arab-zsidó Hadas párt zsidó származású politikusának és Szami Abu Sehadehnek, a palesztin nacionalista Balad párt vezetőjének kizárását is. E szavazások azonban még nem az utolsó szót jelentik; az ügyet csütörtökön tárgyaló legfelsőbb bíróság korábban már hatályon kívül helyezett arab pártok és jelöltek kizárására irányuló kísérleteket.

Az ellenzéki vezetők szombati találkozója után Jair Lapid közzétett egy csoportképet és egy dokumentumot is, amely a választásokig és az azt követő időszakra vonatkozó együttműködésük elveit tartalmazza.

A dokumentum értelmében a pártvezetők vállalták, hogy saját választókerületeikben a választói részvétel növelésén és a társadalom különböző rétegeinek megnyerésén dolgoznak a parlamenti többség megszerzése és egy új kormány megalakítása érdekében.

A dokumentum emellett három közös munkacsoport 48 órán belüli felállításáról rendelkezik.

Az első munkacsoport a választói részvétel növelése mellett „a választások tisztaságának megőrzésére” lesz hivatott összpontosítani. A második csoport az ellenzék által tervezett kormány alapelveit dolgozza ki, beleértve a 2023. október 7-i támadások ügyében indítandó hivatalos vizsgálóbizottság felállítását és egy új alkotmány tervezetének elkészítését. A harmadik pedig az összefogás média-tevékenységet koordinálja, és igyekszik fellépni az „álhírek és lejárató kampányok” ellen.

A The Times of Israel héber nyelvű testvérlapja, a Zman Jiszráel csütörtökön publikált legfrissebb felmérése szerint a Netanjahu-párti és a Netanjahu-ellenes tömb jelenleg holtversenyben áll, egyaránt 53 mandátumra esélyes a 120 tagú kneszetben, így egyik sem tud kormányt alakítani, hacsak nem számíthatnak átállókra vagy arab támogatásra.

A Ra’am külső támogatására épülő kisebbségi kormány lehetősége ezért a jobboldali koalíció kampányának központi témájává vált.

A The Times of Israel közben nem mulasztja el, hogy felidézze:

széles körben elterjedt vélekedés szerint maga Netanjahu is megpróbálta megnyerni magának Abbászt a 2021-es választások utáni kormányalakítási kísérletei során

– még mielőtt Abbász végül csatlakozott Naftali Bennett és Jair Lapid rövid életű koalíciójához. Bár Netanjahu ezt tagadja, Abbász állítja, hogy ez történt, Bezalel Szmotrics, a szélsőjobboldali Vallásos Cionizmus párt vezetője pedig azt mondta: ő hiúsította meg a szövetség létrejöttét.