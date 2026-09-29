Most már inkább szabadulnának Donald Trump nyúló árnyékától az amerikai republikánusok

bevándorlás;Florida;illegális bevándorlás;félidős választások;Donald Trump;amerikai szenátor;amerikai kormányzók;amerikai képviselő;

2026-09-29 18:14:00 CEST

A Republikánus Párton belül már megkezdődött a helyezkedés a félidős választások utánra, amely akár nagyarányú demokrata sikert is hozhat. A párt mérsékeltjei már szabadulnának az amerikai elnök jelentette politikai tehertől, míg a lojális MAGA hívek akár katonai erővel is megakadályoznák a demokrata többséget a kongresszusban.

A politikai széljárás idén különösen gyorsan változik az USA-ban. A Republikánus Pártban még egy éve sem tudott előválasztást nyerni az a jelölt, aki szembe ment Donald Trumppal. Az iráni háború, a miatta elszabadult benzinárak, valamint a magas megélhetési költségek azonban Trump pártbéli abszolút hatalmát is kikezdték. A félidős választásokat november 3-án tartják, újraválasztják a képviselőház mind a 435 és a százfős szenátus 33 tagját, valamint 36 államban és 3 területen (Guam, Washington DC és az Északi-Mariana-szigetek) kormányzókra is voksolnak, ahol a republikánus jelöltek esélyeit nagy mértékben ronthatja Trump mindössze 36 százalékos választói támogatottsága.

Az egyik engedetlen helyezkedő Byron Donalds, a fiatal, dinamikus és ráadásul fekete floridai kormányzójelölt, aki a lappangó elnöki álmokat dédelgető és radikális jobboldali Ron DeSantist váltaná a tallahassee-i kormányzói rezidencián. A CNN vette észre, hogy Donalds kampányának honlapján a Trumppal és a first ladyvel készült közös fotók már nem kiemelt helyen szerepelnek, csupán egy támogatóként több jeles konzervatív között, mint Mike Johnson házelnök vagy a meggyilkolt Charlie Kirk politikai aktivista. Donalds az első fekete kormányzója lehetne Floridának, amely húsz éve még csatatér állam volt, ma már azonban Trump szilárd hátországát jelenti.

Pont emiatt Donaldsnak kommunikációs kötéltáncot kell járnia, amelyben úgy kellene eltávolodnia az egyre népszerűtlenebb Trumptól, hogy közben nem haragítja magára sem őt, sem az elnök hithű floridai szavazóit. Erre rímel Donalds kampányszóvivőjének nyilatkozata, amely elutasította az elnöktől való eltávolodásra vonatkozó a vádakat. Donalds „büszke arra, hogy bírja Trump elnök támogatását és valós programjavaslatokkal szolgál", szól a hivatalos kommüniké, amely már fényévekre van attól a rajongástól, amely korábban kötelező házifeladat volt a republikánus politikusok számára.

Még bátrabb lépésre vállalkozott Maria Elvira Salazar szintén floridai képviselő, aki kampányvideójában már szembehelyezkedett Trump bevándorlási politikájával. Azt állítja, hogy az elnök deportálási politikája túl messzire ment.

Ez a merészség persze nem a semmiből született. A Pew Research felmérése szerint a spanyol ajkú latino válaszadók 71 százaléka túlzásnak tartja Trump migráció elleni fellépését. Salazar floridai választókörzetében a voksolók 73 százaléka hispano háttérrel rendelkezik (nagyobb részben kubai, kisebb számban venezuelai, nicaraguai vagy puerto ricói gyökerekkel), ráadásul a körzetbe beletartozik Miami is, amely a liberális többsége miatt a demokraták egyik bázisa a Napsütéses Államban.

Vannak azonban republikánusok, akiknek eszük ágában sincs finomítani trumpista álláspontjukon, sőt, meg is sokszorozzák erőfeszítéseiket.

Ilyen Peter Tictin ügyvéd, aki fiatalkorában évfolyamtársa volt Trumpnak a New York Military Academy nevű katonai magániskolában, ma pedig az elnök egyik leghűségesebb támogatójának számít. 2022-ben már segítette Trumpot a Hillary Clinton elleni perben a választási csalások vádjait illetően, valamint egy coloradói választási tisztviselő ügyében, aki a vád szerint átállította a voksolással kapcsolatos műszaki berendezést a 2020-as elnökválasztáskor.

A The Atlantic szerint Tictin úgy véli, három forgatókönyv szerint alakulhatnak a Republikánus Párt számára baljós előjelű félidős választások. Az első szerint a demokraták tükörsima győzelmet aratnak, mivel már előzetes csalásokkal biztosították a sikerüket. Az ügyvéd szerint a demokraták már az előválasztásokba is belenyúltak, ebből jut arra a következtetésre minden bizonyíték nélkül, hogy novemberben is hasonlóan járnak el. A másik két opció szerint Trump elnök csalás elleni megelőző intézkedéseket tesz, súlyosabb esetben pedig akár szükségállapotot hirdet ki a választások napján.

Az egyre fokozódó feszültség jól rámutat a novemberi félidős választások tétjére, amelyet a választók jelentős része Trump elleni népszavazásként fog fel. Jó esély van arra, hogy a Republikánus Párt a kongresszus mindkét házát elveszíti, így a MAGA politikai programja kivihetetlenné válik.