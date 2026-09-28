Újabb RTL-es igazolt a Magyar-kormányhoz

RTL;sajtófőnök;Magyar-kormány;

2026-09-28 16:06:00 CEST

Kecsmár Alexandra Magyar Péter sajtófőnöke lesz.

Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők után újabb korábbi RTL-es munkatárs érkezett a Magyar-kormányhoz: a Blikk beszámolója szerint Kecsmár Alexandra pénteken még a Fókusz műsorvezetőjeként búcsúzott el a nézőktől, hétfőn pedig már Magyar Péter miniszterelnök sajtófőnökeként kezdett.

Az RTL-en Kecsmár Alexandra még csak annyit mondott, hogy „új szakmai fejezet kezdődik számára”, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem részletezte. A Blikk szerint a televíziós műsorvezető maga jelentkezett a miniszterelnökségi pozícióra, ahol egy hosszas kiválasztási folyamat után őt találták alkalmasnak. Felmondását ki sem töltve távozott eddigi munkahelyéről. A lap megkeresésére nem cáfolta az információkat új munkahelyéről, de nem szeretett volna nyilatkozni róla.

Kecsmár Alexandra korábban modellkedett, az egyetem elvégzése után a pénzügyi szektorban dolgozott, az RTL-hez 2018-ban csatlakozott gyakornokként.