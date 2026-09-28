Teljesen kivonulhat az OTP Oroszországból

Oroszország;OTP Bank;Baltikum;kivonulás;Csányi Péter;

2026-09-28 15:23:00 CEST

A mérsékelt oroszországi osztalék és a Baltikum iránti érdeklődés miatt.

Az OTP Bank mérlegeli, hogy kivonuljon az orosz piacról - erről Csányi Péter vezérigazgató beszélt a Bloombergnek.

Az oroszországi jelenlét felülvizsgálatát Csányi Péter egyrészt azzal indokolta, hogy az elmúlt évben csak korlátozottan sikerült osztalékot hazahozni Oroszországból, továbbá, hogy a pénzintézet a baltikumi piac iránt érdeklődik. Az egyik opció az, hogy teljesen kivonulnak Oroszországból. A lehetőségek áttekintése várhatóan az év végéig megtörténik.

Az OTP Bank azt követően, hogy Vlagyimir Putyin háborút indított Ukrajna ellen, a lakossági hitelezésre szűkítette le a működését, azonban a Bloomberg információi szerint olyan vállalatok is akadtak az OTP ügyfelei között, amelyek az orosz állam számára végeznek szolgáltatásokat. Korábban az OTP ügyfele volt egy olyan orosz üzletember érdekeltsége is, akit még a Krím 2014-es annexiójának anyagi támogatása miatt vontak szankciók alá. Feltűntek továbbá a Gazprom egyes cégei és olyan vállalkozások is, amelyek az orosz külföldi hírszerzéshez, az SZVR-hez köthetők.

Az OTP-re nézve a belső levelezésekben, szerződésekben és átutalási bizonylatokban nincs terhelő információ, a pénzintézet hangsúlyozta is, hogy az ENSZ, az EU, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által bevezetett szankciókkal összhangban végzik oroszországi ténykedésüket.