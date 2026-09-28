Kulja András: A fideszes Győri Enikő előre furakodott a frankfurti reptéren, majd kiakadt, amikor számonkérték

Győri Enikő;frankfurti repülőtér;Kulja András;

2026-09-28 18:58:00 CEST

Győri Enikő „tiszás pszichikai hadviselést” emlegetett.

Ordítani kezdett a Fidesz EP-képviselője a frankfurti reptéren, miután jeleztem neki, hogy merre is található a kb. 30 emberből álló sor vége, amelybe éppen befurakodni próbált - számolt be Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a Facebookon.

Kulja szerint amikor az utasok elkezdtek beszállni, Győri Enikő felpattant, körülnézett, majd látva, hogy nagyjából 30 ember áll sorban előtte, egyenesen előrement a kapuhoz és elkezdett befurakodni.

„Látva a furakodást, számára hallhatóan, normális hangon szóltam neki, hogy a sor vége nem ott van. És ekkor jött a teljes döbbenet: A képviselőnő odajött hozzám és konkrétan elkezdett ordítani, miközben számon kérte rajtam, hogy mit képzelek, hogy én őt nevelni próbálom”

- írta a tiszás politikus.

Kulja András ekkor állítása szerint jelezte Győri Enikőnek, szomorú, ha 16 év alatt ennyire elszokott attól, hogy valaki szól neki, amikor nem tartja be a közös szabályokat, vagy éppen semmibe nézi azon embertársait, akik már hosszú ideje várakoznak a sorban, egyébként meg a gép úgysem indul el addig, amíg minden utas fel nem szállt.

„Erre még jobban kikelt magából, minősítgetni kezdett, majd megijedve attól, hogy mások is hallják, elkezdett (még mindig kiabálva) magyarázkodni, hogy ő csak előrement megnézni a sort és esze ágában sem volt tolakodni és mit képzelek, hogy szóltam neki. Itt megjegyeztem, hogy mindketten tudjuk, hogy nem ez történt, hiszen jól láthatóan több emberen átverekedve, a sor elejére furakodott éppen. Ő erre még jobban kiakadt, kiabálva az kérdezte, hogy kinek képzelem magam és mit képzelek, hogy én őt felkérdezem, hiszen nem is ismerjük egymást…” - olvasható Kulja András beszámolójában, aki, mint felidézte, azt felelte erre, hogy akár ismerik egymást, akár nem, nincs joga kiabálni vele, ellenben másnak joga van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák a helyét a sorban.

Kulja szerint miután már egyre több ember nézte a méltatlan jelenetet, Győri Enikő észbe kapott, de ekkorra már a sor is a kapuhoz ért. Megjegyezte, nem lepte meg, hogy a fideszes politikus a business osztályon foglalt helyet.

„Ez a történet magáért beszél: A Fidesz politikusai 16 év után már annyira természetesnek veszik azt, hogy nekik mindent lehet, hogy már az is felháborítja őket, ha valaki ezt szóvá meri tenni nekik, sőt nekik áll feljebb és minősíthetetlen stílusban kezdik gyalázni a másik embert. Ezért üzenem Győri Enikőnek és minden fideszes politikusnak: április 12-én pontosan erre a mentalitásra és gőgre mondták ki az emberek, hogy elég volt” - vonta le a következtetést a tiszás EP-képviselő.

Nem kellett azonban sokat várni Győri Enikő reakciójára, aki azzal a felütéssel indította posztját, hogy „Lenin fiú akcióban!” Ezt követően ismertette a történteket a saját szemszögéből: eszerint hivatalos levelekre válaszolva a telefonját nyomkodta, „amikor hátulról rám ordított az „emberséges Magyarországot” építő tiszás képviselő, hogy álljak be a sorba. Miután mindenki előtt, nyilvánosan próbált megalázni, hosszan sorolta „azelmúlttizenhatév” bűneit, még le is fotózott a repülőn, ami, ha jól tudom, nem politikai színtér. De ezek szerint tiszás játszótér.” Azt a következtetést vonta le, hogy „mindannyiunknak meg kell erősítenünk a lelkünket a tiszás pszichikai hadviseléssel szemben. A parlamenti üléstermekben csakúgy, mint ezek szerint bárhol, akár a repülőn. Ők már csak ilyenek, ne várjunk mást.”

Győri Enikő, bár állítása szerint nem úgy történt az eset, ahogy azt Kulja András előadta, „már várta a bejegyzést”, és azt azért mégiscsak elismerte, hogy valóban nem a sor végére állt be és valóban neki állt feljebb, amikor a tiszás képviselő szólt neki.

„Ha a beszálláskor előremegyek a kapuhoz, ott állok, valóban nem sor végén, csak ott várakozom es nagyban nyomogatom a telefonomat, megválaszolva a hivatalos leveleimet, s hátulról rám kiabálnak, hogy álljak be a sorba, valóban elcsodálkozom és kikérem magamnak. Nem tolakodtam, álldogáltam”

- írta a fideszes EP-képviselő.

Győri Enikő szerint a business jegyet az Európai Parlamenttől kapják és mind a 720 képviselőnek jár, hogy szükség esetén lehessen módosítani a jegyet, ezt szerinte Kulja András is tudja.

„Ön nyilvánosan, fennhangon a fejemre olvasta a szokásos mantrájukat, a gyerekvédelemtől kezdve úgymond a 16 év bűnrészességig. Frankfurtban, a sorban, fejhangon oktatott. Ön szerint ez megfelelő viselkedés politikusok között, egy úgymond privát szituációban, utazás közben? Ön Így építi az emberséges Magyarországot? Ugyan már…” - zárta posztját a fideszes politikus.