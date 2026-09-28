Orbán hetven, a válogatott nulla

Észak-Írország;döntetlen;magyar labdarúgó-válogatott;Nemzetek Ligája;

2026-09-28 23:08:00 CEST

A labdarúgó-válogatott 0-0-s döntetlent játszott Belfastban, az északírek ellen a Nemzetek Ligájában. Orbán jubilált, más öröm nem akadt.

Hidegkuti Nándort megelőzte, Nyilasi Tibort és Kiprich Józsefet pedig beérte Willi Orbán az északírek elleni 70. válogatott mérkőzésével. Ennél plasztikusabban aligha lehet érzékeltetni, hogy múlik az idő: a régi nagyok statisztikai adatok lesznek, a maiak viszont egyelőre csak ebben a mutatóban tudják felülírni a múltat – eredményekben nemigen.

A Marco Rossi-féle válogatott eleve rossz passzban, az ukránok ellen Budapesten elszenvedett vereség (0-1) után folytatta az NL-t az észak-írek elleni meccsel: bénaság, de tisztázni kell, hogy a Nemzetek Ligájában a másodosztályt jelentő B divízió 2. csoportjának 2. fordulójáról beszélünk (ha véletlenül volna olyan, aki ezzel nincs tisztában).

Ha bármit is jelent a világranglista, az északír válogatott 70, vagyis 31 hellyel állt a kezdés előtt a magyar csapat mögött, de hát ha futball pont az a hely, ahol egy meccsen kevésbé iránymutató a listázás. Az sokkal inkább, hogy az első félidőben nem lőtt kapura a magyar válogatott. Ráadásul volt egy súlyos sérülés.

Rettentő balszerencsés volt, Tóth Balázs védése után Bolla Bendegúz szabadított fel, de ekkor keményen megrúgta Isaac Price. Bolla bokája alá fordult, hosszas ápolás után Osváth Attila jött a helyére.

Aztán Brown giga bedobása után Galbraith csúsztatta meg a labdát, ami Shea Charlesról pattant tovább, majd Kelly pöckölt bele 6 méterről, de a felső lécről szerencsére kifele pattant a labda! Majd Patrick Kelly ravaszul próbált távolról emelni, ám Tóth Balázs hatalmas bravúrral ki tudta tenyerelni a labdát.

Ez volt kábé az első 45 percben rezüméje, meg az: nem volt igazi futball, ámbátor az kétségkívül a felek javára írandó, hogy amit egymásból és magukból ki tudtak hozni, azt megtették.

A totális kockázatvállalás nélküli első félidőnél jobb következett, osztották egymást a felek: egy szabadrúgás után Price került helyzetbe, de a rövid sarok felé küldött labdáját újfent kitenyerelte a magyar kapus. Akadt eztán néhány próbálkozás mindkét oldalon, mígnem a 90. percben Osváth beadása után Tóth Alex elé került a labda, aki megtolta, majd 13 méterről középre lőtt, Pierce Charles kiütötte a labdát, amit Szoboszlai passzolt Schäfernek, aki 15 méterről mellé lőtt. Lényegében ez volt a legnagyobb helyzet, de a slusszpoén nem jött össze. Észak-Íroszág–Magyarország 0-0.

A csoportban ezzel párhuzamosan nem bírt egymással Georgia és Ukrajna Tbilisziben (0-0), vagyis a kvartett egyetlen tagja sem volt képes gólra ebben a fordulóban.

A csoport állása: 1. Észak-Írország 4, 2.Ukrajna 4, 3. Magyarország 1, 4. Georgia 1.