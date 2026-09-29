Kátai-Németh Vilmos megszabadult az egyik helyettes államtitkárától

helyettes államtitkár;menesztés;Kátai-Németh Vilmos;

2026-09-29 08:04:00 CEST

Elfogyott a bizalma iránta.

Szeptember 30-i hatállyal felmentette a miniszterelnök a Szociális és Családügyi Minisztérium fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárát - írja a 24.hu.

A döntést a szociális és családügyi miniszter, Kátai-Németh Vilmos kezdeményezte. Hétfő esti Facebook-bejegyzésében a politikus közölte, hogy megszűnt a vezetői bizalma a posztra júliusban kinevezett helyettes államtitkár Galambos Katalin iránt. Azt is hozzátette, hogy az utód már ezen a héten megkezdi a munkáját a minisztériumban.

A tárcavezető célként azt jelölte meg, hogy a fogyatékossággal élő emberek előtt egyre kevesebb akadály álljon, és mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá a közszolgáltatásokhoz.