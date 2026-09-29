A Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője szerint Orbán Viktor adott utasítást az ukrán aranykonvoj elfogására

Orbán Viktor;Központi Nyomozó Főügyészség;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;Horváth Lóránt;Fürcht Pál;

2026-09-29 08:01:00 CEST

Közölte, olyan utasítást kapott, hogy a Legfőbb Ügyészség vezetőit tanúként sem lehetett megszólítani.

Már májusban arra jutottak a Fővárosi Nyomozó Ügyészség ügyészei, hogy az aranykonvoj ügy „a politika által kreált ügy” - a többi közt ezt is állítja a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője abban a nyílt levélben, amelyet kedden reggel tett közzé Facebook-oldalán Horváth Lóránt ügyvéd.

Fürcht Pál azt írta, az akkori bizonyítékok alapján jelentette ezt a Legfőbb Ügyészség vezetőinek. Mint írta, a nyomozás akkori állása arra mutatott, hogy március 3-án Orbán Viktor adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.

Kifejtette, a titkosszolgálat másnap egyeztetett a Legfőbb Ügyészség egyik főosztályvezetőjével és az akkori legfőbb ügyésszel, a feljelentés pedig március 5-én mintegy 4-5 órán belül eljutott a nyomozó hatósághoz a nyomozás elrendelésére vonatkozó ügyészi utasítással. A volt főügyész arról is beszámolt, hogy az elfogott pénzszállítók közül volt, akit meztelenre vetkőztettek, egyiküknek pedig ismeretlen eredetű szert adtak be, amitől olyan rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani, az ügyvédhez és a konzuli képviselethez való hozzáférést is megtagadták tőlük, miközben a helyszínen működő irányítási törzsben a későbbi legfőbbügyész-jelölt testvére is jelen volt. A májusi jelentés következményeként Fürcht Pál később olyan utasítást kapott, amely alapján a Legfőbb Ügyészség vezetőit tanúként sem lehetett megszólítani. Lemondását azzal indokolta, hogy a kialakult helyzetet már nem tartotta vállalhatónak.

A szeptember 9-én elrendelt fegyelmi eljárás időzítésével kapcsolatban azt írta, nem talál észszerűbb magyarázatot annál, hogy Lajtár István addigra megtudta, hogy a köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt fogja legfőbb ügyésznek jelölni. Ezt azonban következtetésként fogalmazta meg, nem biztos tényként. Azt is közölte, hogy sem a jelölt személyéről, sem a jelölt testvérének gyanúsítotti kihallgatásáról nem tudott, amikor Horváth Lórántot meghatalmazta a képviseletével.