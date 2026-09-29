Hónapokig bűnügyi felügyelet alatt marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István

Ukrajna;kémkedés;bűnügyi felügyelet;

2026-09-29 08:58:00 CEST

A hatóságok gyanúja szerint Ukrajnának végzett hírszerző tevékenységet.

2027. január 20-ig bűnügyi felügyelet alatt marad a kémkedéssel gyanúsított ukrán állampolgár, Holló István - írja a hvg.hu.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványára hosszabbította meg a szeptember 20-án lejáró kényszerintézkedést, amelynek ideje alatt Holló István nem hagyhatja el Budapestet, mozgását pedig technikai eszközzel ellenőrzik. A Pest Vármegyei Főügyészség a szökés és az elrejtőzés veszélyével indokolta az indítványt.

Holló István egy évet töltött letartóztatásban, majd az elmúlt négy hónapban már bűnügyi felügyelet alatt volt. A tavaly májusban indult rendőrségi nyomozás továbbra is folyamatban van. A Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölte a HVG-vel, hogy van-e Holló Istvánon kívül más gyanúsítottja az ügynek.

A férfi jogi képviselője nem nyilatkozott a lapnak, ezért a védelem álláspontja sem a kémkedésgyanú részleteiről, sem annak megalapozottságáról nem ismert. Az ügyészség Holló István tavalyi letartóztatásakor azt közölte, hogy a gyanú szerint Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából végzett adatgyűjtést és információszerzést.

Holló Istvánt tavaly májusban fogták el Budapesten a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével. A tavaly májusban indított rendőrségi nyomozás továbbra is folyamatban van.