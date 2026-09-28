Őrizetbe vették Hankó Balázst, gyanúsítottként hallgatták ki az államtitkárát

őrizetbe vétel;Takács Péter;Hankó Balázs;Varga-Bajusz Veronika;

2026-09-28 22:11:00 CEST

A volt minisztert nem az ügyészségre, hanem a NAV-hoz idézték be.

Őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert - közölte a Fidesz-közeli Hír TV, amely úgy értesült, Varga-Bajusz Veronika korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, illetve fiatalokért felelős államtitkárt gyanúsítottként hallgatták ki.

Mint kiderült, Hankót nem az ügyészségre, hanem a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztályára idézték be, itt került sor az őrizetbe vételére. A volt miniszter az épület előtt Bóka Jánostól, a Fidesz frakcióvezetőjétől búcsúzkodott hosszú ölelkezéssel.

Közben Takács Péter volt egészségügyi államtitkár beszélt a fideszes csatornának arról, hogy Hankó államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is gyanúsítottként hallgatták ki. A volt államtitkár szerint „teljesen egyértelmű” koncepciós eljárásról van szó és Hankót „nyomás alá helyezték” azzal, hogy Varga-Bajuszt gyanúsítottként hallgatták meg, ami Takács szerint nonszensz. A volt egészségügyi államtitkár azt magyarázta, hogy „a jogállam megszűnt Magyarországon”, így kiszámíthatatlan, mi fog történni.

Mint ismert, Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztése után családjával együtt bezárkózott a Fidesz frakcióirodájába, amit hétfő este hagyott el.

Hankó Balázsnak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) választások előtti pénzosztásával, egy 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelési gyanúval kellene elszámolnia. Az Orbán-kormány két volt minisztere, Hankó Balázs és a szintén ma őrizetbe vett Seszták Miklós mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette ma az Országgyűlés, a kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozóhelynél elvette egy őt videózó provokátor telefonját és bedobta azt a Dunába. Seszták Miklóst - aki Hankóval ellentétben azonnal besétált az ügyészségre - azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel közösen 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 2018 között.