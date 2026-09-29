54 milliósra nőtt a salgótarjáni akkuhulladék miatt kiszabott bírság, pert indítottak az érintett cégek

hulladék;Salgótarján;bírság;közigazgatási per;akkumulátor;

2026-09-29 09:20:00 CEST

A kormányhivatal veszélyes hulladéknak minősítette a vármegyeszékhelyen évekig tárolt akkumulátorokat, a cégek viszont azt állítják, hogy jogszerűen értékesítették azokat további felhasználásra.

Külön közigazgatási pert indított az ALTEO Circular Kft. és a többségi tulajdonában álló Peregium Green Zrt. a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírságot kiszabó határozatainak felülvizsgálatáért - írja az Átlátszó.

A két társaságra összesen 54,4 millió forint bírságot szabtak ki a Salgótarjánban évekig a szabadban tárolt akkumulátorok ügyében.

Az ALTEO Circular Kft.-nek 4,2 millió, a jóval nagyobb mennyiségű akkumulátort birtokló Peregium Green Zrt.-nek 50,2 millió forintot kell fizetnie a határozatok alapján. A kormányhivatal korábban arra jutott, hogy az autógyári visszahívásból származó, a gyártási és felhasználási ciklusból kiléptetett akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek. Az ALTEO Circular Kft. esetében a hatóság rosszhiszemű eljárást, jogtalan gazdasági előnyt és a jogbiztonság veszélyeztetését is megállapította.

A Peregium Green Zrt. ezzel szemben azt közölte a hatósággal, hogy az akkumulátorokat további használatra alkalmas, gazdasági értékkel rendelkező alkatrészként tartotta nyilván, és energiatároló egységek építéséhez értékesítette. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és úgy ítélte meg, hogy az értékesítés célja a hulladékgazdálkodási engedély megkerülése volt.

Az ALTEO Circular az uniós Akkumulátor Rendelet újrapozicionálásra vonatkozó szabályaira hivatkozik. Az Átlátszó ugyanakkor azt írja, hogy ez a lehetőség csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, amelyek korábban nem váltak hulladékká; a salgótarjáni eszközöknél pedig a cégek nem tudtak egyedi műszaki vagy biztonsági tanúsítvánnyal megfelelőséget igazolni.