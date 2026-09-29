Csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született az egyiptomi vasútszerződéshez kötődő cégek ügyében

Csődbűntett gyanújával feljelentés született az egyiptomi vasútszerződéshez kapcsolódó három felszámolt cég ügyében - írja a Telex az ügyre rálátó forrására hivatkozva.
Az állami felszámoló Reorg vizsgálatot indított, szakértőt kért fel, majd az eredmények alapján egy ügyvéd tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságán.
Az eljárás a Ganz-MaVag International Kft.-t, a Magyar Vagon Dunakeszi Kft.-t és a Ganz-MaVag Invest Zrt.-t érinti. A megbízott szakértő arra jutott, hogy a vizsgált osztalékfizetések és más pénzügyi tranzakciók indokolatlan mértékben vagy módon csökkentették a társaságok vagyonát. A 2022 és 2024 közötti kifizetésekkel több tízmillió euró került ki a cégekből. A szakvélemény alapján 2022-ben már egyértelműen ismertnek kellett lennie a társaságok nehéz fizetőképességi helyzete és az egyiptomi projekt problémái. A Magyar Vagon Dunakeszi Kft. esetében az a gyanú is felmerült, hogy az osztalékfizetésre már fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben kerülhetett sor.
A társaságok és korábbi operatív vezetőik érvelése szerint ugyanakkor veszteséges évben is joguk volt az eredménytartalék terhére osztalékot felvenni.
A három társaság felszámolását 2025. október 15-én rendelte el a Fővárosi Törvényszék.Elrendelte a bíróság a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolásátMészáros Lőrinc bankja is sokat bukhat a Dunakeszi Járműjavító felszámolásán
Addigra az 1350 vasúti kocsiból 1066-ot leszállítottak Egyiptomnak, 284 darab maradt hátra. A magyar és az egyiptomi fél továbbra is tárgyal, de végleges megállapodás még nincs; az egyik lehetőség a Dunakeszin tárolt 44 félkész kocsi leszállítása, egy másik pedig a projekt folytatása magasabb ár és esetleg kibővített tartalom mellett.
Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a Magyar Vagon az orosz Transmashholdinggal közösen nyerte el az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság 1350 vasúti kocsira szóló, mintegy egymilliárd eurós megrendelését, amelynek teljesítéséhez a kormány 2020-ban eladta a Dunakeszi Járműjavítót. Az orosz partner az Ukrajna elleni háború után kiszorult az üzletből, a kocsik gyártása pedig Dunakeszin jelentős veszteséget okozott a cégcsoportnak. A vállalatok később fizetésképtelenné váltak, a felszámolásukat 2025 októberében rendelte el a bíróság, az eljárást pedig stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítették.
Az előző kormány korábban még a járműjavító megmentését ígérte, ehhez azonban szakmai források szerint legalább 40 milliárd forintra lett volna szükség. Az állam végül a Magyar Államvasutakon (MÁV) keresztül csaknem 20 milliárd forintért vásárolta meg a dunakeszi járműjavító üzemet és az annak helyet adó ingatlant a felszámolás során.Mintegy 20 milliárd forintot fizetett az állam a Magyar Vagon bedőlt cégeinek megmentéséreNER-es üzleti háború állhat a HÉV-ügy mögött Orbán Viktor két erős emberének politikai torzsalkodásával