Csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született az egyiptomi vasútszerződéshez kötődő cégek ügyében

Egyiptom;feljelentés;csődbüntett;dunakeszi járműjavító;

2026-09-29 08:50:00 CEST

A szakértői vizsgálat szerint 2022 és 2024 között több tízmillió eurót vontak ki három társaságból, miközben már ismertek voltak az egyiptomi projekt problémái.

Csődbűntett gyanújával feljelentés született az egyiptomi vasútszerződéshez kapcsolódó három felszámolt cég ügyében - írja a Telex az ügyre rálátó forrására hivatkozva.

Az állami felszámoló Reorg vizsgálatot indított, szakértőt kért fel, majd az eredmények alapján egy ügyvéd tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságán.

Az eljárás a Ganz-MaVag International Kft.-t, a Magyar Vagon Dunakeszi Kft.-t és a Ganz-MaVag Invest Zrt.-t érinti. A megbízott szakértő arra jutott, hogy a vizsgált osztalékfizetések és más pénzügyi tranzakciók indokolatlan mértékben vagy módon csökkentették a társaságok vagyonát. A 2022 és 2024 közötti kifizetésekkel több tízmillió euró került ki a cégekből. A szakvélemény alapján 2022-ben már egyértelműen ismertnek kellett lennie a társaságok nehéz fizetőképességi helyzete és az egyiptomi projekt problémái. A Magyar Vagon Dunakeszi Kft. esetében az a gyanú is felmerült, hogy az osztalékfizetésre már fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben kerülhetett sor.

A társaságok és korábbi operatív vezetőik érvelése szerint ugyanakkor veszteséges évben is joguk volt az eredménytartalék terhére osztalékot felvenni.

A három társaság felszámolását 2025. október 15-én rendelte el a Fővárosi Törvényszék.

Addigra az 1350 vasúti kocsiból 1066-ot leszállítottak Egyiptomnak, 284 darab maradt hátra. A magyar és az egyiptomi fél továbbra is tárgyal, de végleges megállapodás még nincs; az egyik lehetőség a Dunakeszin tárolt 44 félkész kocsi leszállítása, egy másik pedig a projekt folytatása magasabb ár és esetleg kibővített tartalom mellett.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a Magyar Vagon az orosz Transmashholdinggal közösen nyerte el az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság 1350 vasúti kocsira szóló, mintegy egymilliárd eurós megrendelését, amelynek teljesítéséhez a kormány 2020-ban eladta a Dunakeszi Járműjavítót. Az orosz partner az Ukrajna elleni háború után kiszorult az üzletből, a kocsik gyártása pedig Dunakeszin jelentős veszteséget okozott a cégcsoportnak. A vállalatok később fizetésképtelenné váltak, a felszámolásukat 2025 októberében rendelte el a bíróság, az eljárást pedig stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítették.

Az előző kormány korábban még a járműjavító megmentését ígérte, ehhez azonban szakmai források szerint legalább 40 milliárd forintra lett volna szükség. Az állam végül a Magyar Államvasutakon (MÁV) keresztül csaknem 20 milliárd forintért vásárolta meg a dunakeszi járműjavító üzemet és az annak helyet adó ingatlant a felszámolás során.