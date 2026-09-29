Roberto Mancini szerint hosszú út áll Olaszország előtt, hogy visszakerüljön a futballelitbe

Franciaország;Belgium;Olaszország;Törökország;Nemzetek Ligája;

2026-09-29 11:20:00 CEST

Az olasz labdarúgó-válogatott váratlanul simán 4-1-re győzött Törökországban a Nemzetek Ligája második fordulójában, de Roberto Mancini szövetségi kapitány szerint még hosszú út áll a csapata előtt, hogy újra a nemzetközi élmezőnyhöz tartozzon.

„Nagyon megérdemelték a győzelmet ezek a srácok annak fényében, hogy miket mondtak róluk az elmúlt három napban. Nem érdemeltek ilyen megjegyzéseket” – kezdte értékelését a szakvezető a kritikákra utalva, melyeket az után kaptak, hogy három nappal korábban 2-0-s vereséget szenvedett a Squadra Azzurra a vb-negyeddöntős belgáktól.

„De persze még nagyon hosszú út áll előttünk, viszont ezúttal a győzelem kiharcolásán túl is sok igazán jó dolgot mutattak a játékosok” – tette hozzá. Az olaszokat 2021-ben Európa-bajnoki címig vezető Mancini azt követően tért vissza a válogatott élére, hogy a csapat sorozatban harmadszor lemaradt a világbajnokságról.

Az átalakuló együttesének egyik legjobbja ezúttal a címeres mezben először pályára lépő Michael Kayode volt, a Brentford 22 éves védője ugyanis gólt szerzett, egy másikat pedig előkészített. Szintén eredményes volt Alessandro Bastoni, akinek különösen sokat jelentett a találata az után, hogy a tizenegyesekkel elveszített sorsdöntő világbajnoki pótselejtezőn kiállították Bosznia-Hercegovinában. A két védő góljának is köszönhetően öt év elteltével tudott Olaszország az első harminc percben három gólt szerezni tétmérkőzésen.

Az Esposito fivérek is történelmet írtak, ugyanis 1915 óta először kezdett egy testvérpár az olasz csapatban: Francesco Pio Esposito állította be a 4-1-es végeredményt, bátyja, Sebastiano Esposito pedig ezen a meccsen debütált a nemzeti együttesben.

A pénteki harmadik fordulóban az eddigi legnehezebb próbatétel vár Mancini tanítványaira, ugyanis a vb-elődöntős franciákhoz látogatnak, akik első két találkozójukat megnyerték Zinedine Zidane irányításával.

Zinedine Zidane: minden felállásban ugyanaz a célunk

A kilenc változtatás ellenére Franciaország nyert Belgiumban. A nyári világbajnokságon negyedik gárdát alaposan átalakította a vb után kinevezett Zinedine Zidane szövetségi kapitány a pénteken Törökországban ugyancsak 1-0-s győzelmet arató tizenegyhez képest. Az akkor a gólja után megsérült Kylian Mbappé már visszautazott a Real Madridhoz kezelésre, ám a szakvezető szerint végső soron ez sem jelentett gondot.

„Megmutatták, hogy mindannyian mennyire elkötelezettek. A cél az volt, hogy jelezzük: változtathatunk a csapat összetételén, de ez nem változtat azon, amit a pályán látni szeretnénk”

– fejtette ki a játékosként 1998-ban világbajnok szakember.

Brüsszelben sokáig állt gól nélküli döntetlenre a csata, amelyet végül a 77. percben csereként beállt Olise döntött el a 88. percben esett találatával. Zidane szinte extázisban követte az akciót a partvonal mentén, majd amikor a Bayern München kiválósága betalált, ő is hatalmasat rúgott egy pályán kívül letett labdába.

???????? ZIDANE EN FOLIE SUR LE BUT D’OLISE ! pic.twitter.com/8NDWro7X7h — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 28, 2026

„Követtem Michael mozgását, éreztem, hogy cselezni fog. Elképesztő, amit csinált. Aztán megláttam a labdát, és egyszerűen bele kellett rúgnom” – idézte fel a történteket mosolyogva az 54 éves kapitány.

A divízió, 1. csoport:

Belgium-Franciaország 0-1 (0-0)

Törökország-Olaszország 1-4 (0-3)

Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Belgium 3 (2-1), 3. Olaszország 3 (4-3), 4. Törökország 0.