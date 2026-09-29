Nagyobb szeletet harapna a rendezvénypiaci tortából a Gundel

turizmus;vendéglátás;esküvő;Gundel;

2026-09-29 21:01:00 CEST

Egyre többen mondanak le a nyári lakodalomról, a klímaváltozás ugyanis átírja az esküvői főszezont is: sok pár a nagy napot immár szeptemberre, októberre, sőt januárra – a héten belül pedig szombat helyett inkább péntekre – helyezi át.

A házon kívüli vendéglátásban és az esküvői rendezvényekben lát további növekedési lehetőséget a Gundel. A társaság közel 30 millió forintos beruházással újítja meg cateringeszközparkját, hogy jövőre már 200-250 millió forintos üzletággá nőhessen – mondta a Népszavának Benkő Márton, a GBR Event Kft. rendezvényigazgatója. A Gundelben ma mutatták be az újságíróknak a catering, azaz a házon kívüli vendéglátás újdonságait. Ez a tevékenység jelenleg a Gundel bevételének mintegy egyhatodát adja; a társaság célja, hogy 2030-ra már évente 6000-8000 vendéget és mintegy 50 külső rendezvényt szolgáljanak ki – összegezte Magyary Jenő, a Gundel ügyvezető igazgatója. Ez annyit jelent, hogy eseményszámban legalább a tavalyi kétszeresét, vendégszámban pedig akár a háromszorosát is elérheti hamarosan az üzletág.

A Gundel a rendezvénypiac valamennyi szegmensében jelen van, de a legnagyobb súlyt a vállalati megrendelések adják – mondta Benkő Márton, hozzátéve, a kis-, közép- és nagyvállalatoktól érkező események mellett rendezvényügynökségekkel is dolgoznak. Emellett jelentős a diplomáciai, a családi és magánrendezvények, valamint az esküvők piaca is házon belül.

Utóbbi területen Benkő Márton szerint dinamikus növekedést lát. A Gundel-palota esküvői helyszínként is egyre keresettebb, miközben a Bagolyvár továbbra is népszerű. Egyes kiemelt időpontokat akár két évvel előre lefoglalják, sok a telt házas időpont a naptárban már jó előre.

Az esküvői szezon is változik, a nyári hőség miatt a július-augusztusi időpontok helyett egyre több rendezvényt tartanak szeptemberben és októberben, sőt újabban már akár januárban is.

Benkő Márton szerint ebben szerepet játszik a melegebb időjárás, az, hogy a hőségben már a kertben is túl meleg van, de a nyári szabadságolási főszezon is, hiszen ilyenkor nem könnyű a családok naptárait összeegyeztetni. Ugyancsak változik az időzítés, egyre több pár nem szombaton, hanem péntek délután-este tartja a menyegzőjét, ugyancsak praktikus okokból. A külföldi, illetve a vegyes párok által szervezett esküvők szintén fontos és bővülő piacot jelentenek a Gundelben, ahol a szomszédos Bagolyvár kiemelkedően népszerű helyszín.

A diplomáciai rendezvények szintén klasszikusan fontosak, Benkő Márton szerint ez az üzletáguk, konkrétan a nagykövetségi események piaca dinamikusan épül. A Gundel továbbra is az állami és diplomáciai szektor egyik szolgáltatója, erős magyar brand, szorosan együttműködik a magyar turizmus irányításával, a Visit Hungaryvel is. A társaság a külföldi piacokon is építi a márkát, az oszakai világkiállítás után például japán nyelvű étlapot is készítettek. A turizmus a Gundel éttermi és cateringüzletében egyaránt megjelenik: a beutaztatócégek portfóliójában a Gundel kiemelt helyen szerepel – mondta a GBR rendezvényigazgatója.