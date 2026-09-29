Minden vádpontban elmarasztalták a Manchester Cityt

Manchester City;

2026-09-29 20:11:00 CEST

A Manchester Cityt valamennyi vádpontban vétkesnek találta a Premier League pénzügyi szabályainak megsértését vizsgáló független bizottság. A klub kilenc idényen keresztül sérthette meg súlyosan a liga előírásait, a szankciókról azonban még nem született döntés.

A Premier League keddi tájékoztatása szerint a bizottság megállapította, hogy a City a 2009/10-es és a 2017/18-as szezon között több kereskedelmi partnerével is olyan megállapodásokat kötött, amelyek a klub bevételeinek mesterséges növelését, illetve költségeinek csökkentését szolgálták.

A testület szerint a manchesteri klub emellett valótlan adatokat tartalmazó pénzügyi beszámolókat nyújtott be, és a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei előtt sem tárta fel megfelelően pénzügyi helyzetét. A City jelentősen túllépte a Premier League és az UEFA költségkorlátozásait is, miközben a liga vizsgálata során többször megszegte együttműködési kötelezettségeit.

„Ez a Premier League történetének legjelentősebb fegyelmi ügye” – mondta Richard Masters, a liga vezérigazgatója. Hozzátette: a bizottság döntése után az eljárás hátralévő részét, így a kiszabandó szankció meghatározását is igyekeznek felgyorsítani.

A Manchester City közleményben reagált, és jelezte: csalódott és meglepte a döntés, továbbra is ártatlannak tartja magát, álláspontját pedig megdönthetetlen bizonyítékokkal támasztja alá. A klub szerint az eljárás során mindvégig abban a hiszemben működött együtt, hogy a Premier League vezetése függetlenül, pártatlanul és tisztességesen jár el.

A City péntekig fellebbezhet a döntés ellen. A szankcióról ezt követően születhet határozat