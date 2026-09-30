Két évszázad elteltével ma ismét egy nő áll a halálsoron

kivégzés;New York Times;Tennessee;

2026-09-30 08:30:00 CEST

Ha a kivégzést ma végrehajtják az eredeti tervnek megfelelően, akkor több mint 200 év elteltével Christa Pike lehet az első nő, aki halálinjekcióval búcsúzik az élettől Tennessee államban. Akik ismerték, azt állítják, a magánzárkában eltöltött három évtized alatt megváltozott, áldozatának családja azonban a halálát akarja.

Christa Pike megkínozta egyik osztálytársát, Colleen Slemmert és meggyilkolta akkori barátjával. Egy sniccerrel, tapétavágó késsel pentagramot, ötágú csillagot vágott a mellkasába, és eltávolítottak egy darabot a koponyájából. Halálbüntetést csak Pike kapott. A gyilkosság idején 18 éves volt.

Ha a kivégzését ma végrehajtják, ő lesz az első nő több mint 200 év után, akit kivégeznek Tennessee államban.

„Minden nap végigélem ezt a kivégzést a szívemben” – mondta Pike az ügyvédjén keresztül a New York Timesnak eljutott hangfelvételen. „Bármi történjék is szeptember 30-án, ez többé nem lesz az én poklom.”

A modern kori halálbüntetés 1973-as kezdete óta kiszabott új halálos ítéleteknek mindössze 2 százaléka volt nő. Három éve Missouri államban végeztek ki nőt.

A most 50 éves Pike nem tagadja bűnösségét. Egyes szakértők azonban megkérdőjelezik, hogy ma is halálbüntetést szabnának-e ki rá. Sanyarú gyermekkora a tárgyaláson nem került szóba, pedig a védői most arra kérik a bírákat és az esküdtszékeket, hogy az ítélet kiszabásakor vegyék ezt figyelembe. A magánzárkában bipoláris zavart és poszttraumás stressz szindrómát diagnosztizáltak nála; ügyvédei szerint betegségei utólag is jelzik, milyen lelkiállapotban volt a gyilkosság idején.

Életkora szintén fontos tényező: hisz a 18 éves kor éppen csak meghaladta azt a korhatárt, ami felett a halálbüntetés kiszabható.

„Christa Pike-ot valószínűleg nem ítélnék halálra, ha ma állna bíróság elé” .

– véli Robin Maher, a Halálbüntetés Információs Központjának (Death Penalty Information Center) ügyvezető igazgatója

Colleen édesanyja, May Martinez számára azonban soha nem volt kérdés, hogy halálbüntetést kell kiszabni Pike-ra, és kétségbeesetten próbálja előteremteni az utazás költségeit, hogy Nashville-ben jelen lehessen a kivégzésen.

Az 1995 januárjában történt gyilkosság hátborzongató részletei egész Kelet-Tennesseet megrázták.

A program három diákja – köztük Pike és akkori barátja, Tadaryl Shipp – kicsalta Colleent a Tennessee Egyetem campusára, az erdős területre. Megkínozták, aszfaltdarabokkal ütötték a fejét. A pentagram, amit Colleen testébe véstek, sokak szerint a sátánizmusra hajazott. Miután megtalálták két nappal később a holttestet, Pike beismerte a gyilkosságot.

Pike-ot halálra ítélték. Shipp akkor 17 éves volt, és a tennessee-i törvények szerint nem ítélhették halálra; életfogytiglant kapott.

„Nagyon megbántam, amit tettem. Amikor először megvádoltak, még nem éreztem így. Nem érdekelt, mit tettem.”

– vallotta be évekkel később Pike.

Azonban a börtönben is erőszakos volt. 2001-ben Pike-ot és két másik nőt a börtön egy másik részébe költöztettek, miután tűz ütött ki. A két nő, akiknek korábban is voltak konfliktusaik, veszekedni kezdett, Pike pedig egy cipőfűzővel addig fojtogatta egyiküket, amíg az eszméletét nem vesztette. Pike-ot elsőfokú, előre kitervelt emberölés kísérletében bűnösnek találták.

Ezt követően az orvosok bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. Ügyvédei a mentális állapotának és múltjának tulajdonítják viselkedését. Bírósági iratok és pszichológiai szakvélemények szerint Pike-ot gyermekkorában közvetlen családtagjai fizikailag és lelkileg is bántalmazták. Már óvodáskorától kezdve rendszeresen megerőszakolták és bántalmazták: először olyan férfiak, akiket ismert, később pedig egy idegen.

Gyógyszeres kezelése óta „megjavult”. A Pike melletti börtönlakók is azt nyilatkozták, hogy a fizikai érintkezés szigorú korlátozása ellenére ismeretlenül is segítőkész és befogadó volt.

„Az évek során, amelyeket itt töltöttem mély elmélkedéssel és önvizsgálattal, megértettem és átéreztem annak az életnek az értékét, amelyet elvettem. Megértettem, mennyit számított, mennyit jelentett, és hány ember életére lehetett volna hatással, ahogyan az én életem is hatással lehet a világra” – mondta Pike.

Pike ügyvédei az elmúlt hetekben megpróbálták megakadályozni a kivégzést. Bill Lee republikánus kormányzó hétfő kora délután közölte, hogy nem avatkozik közbe, és nem engedi, hogy Pike a hátralévő életét börtönben töltse.

„Nem hiszem, hogy valakinek meg kellene ölnie engem azért, hogy megtanítsa nekem: ölni helytelen. Nem én leszek az, akinek ezután tovább kell szenvednie.”

– nyilatkozta Christa Pike.