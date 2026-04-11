A New York Timestól a szlovák sajtóig rengetegen tudósítottak a pénteki eseményről. Az amerikai AP hírügynökség százezresre becsülte a Hősök terén és a környező utcákban összegyűlt tömeget.
Az amerikai elnök azzal vádolja a Jeffrey Epstein születésnapi üdvözlőleveléről beszámoló amerikai lapot, hogy a Demokrata Párt virtuális szócsövévé vált, és szerinte évek óta tudatosan terjeszt róla, családjáról és vállalkozásairól valótlanságokat.
Lehet, hogy politikailag elfogult a New York Times bestseller listája? – veti föl az Economist kutatására hivatkozva a Könyves Magazin.
Orbán Viktor kéretlenül is közeledik Magyarország jelenleg legsikeresebb popsztárjához.
A DK-s Vadai Ágnes szerint az ügyben a közpénzek törvénysértő felhasználásával bűncselekmények sorát követhették el.
Az elmúlt nyolc évben már megszokott módon újra szánalmas ostobaságokat harsog a New York Times Magyarországgal és a miniszterelnökkel kapcsolatban - mondta a politikus.
A kontextus persze csöppet sem szívmelengető, egy féldiktatúra arcélét rajzolja ki a lap.
„Az oldal, ami megmutatja, hogyan halhat meg a szabad sajtó” címmel közölt honlapján cikket a híres amerikai lap.
Lesújtó véleményt közölt Magyarországról a menekültválság kapcsán a New York Times. Szerkesztőségi állásfoglalásukban a kvótaperre utalva azt írták, szomorú, hogy olyan országok, amelyek korábban a vasfüggöny lerombolását ünnepelték, néhány muszlim menekült befogadásában most az európai jog és értékek megsértését látják.
Azt már vasárnap elújságolta a 444.hu, hogy amíg Orbán Viktor meccset nézett Felcsúton, a New York Times-ban megjelent Michael Ignatieff véleménycikke az elmúlt napok eseményeiről. Mára kiderült, az írást, illetve annak üzenetét a lap olyannyira fontosnak tartotta, hogy a NYT nyomtatott kiadása címlapján hozta a CEU rektorának cikkét.
Részletesen foglalkozott karácsonyi számában a New York Times az októberi bőnyi rendőrgyilkosság utóéletével, pontosabban a Győrkös István vezette neonáci Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) orosz titkosszolgálati kapcsolataival. Az amerikai lap moszkvai tudósítója által írt cikkben olyan új, eddig nem ismert információk is napvilágra kerültek, amelyek alapján Győrkösék kapcsolata az orosz hírszerzőkkel jóval szorosabb volt annál, mint eddig tudni lehetett.
Orbán Viktor félelemkeltéséről, kirekesztő politikájáról, a kvótanépszavazásról, és az azutáni alkotmánymódosítási javaslatról ír vezércikkében a New York Times. A tekintélyes amerikai lap éles kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy egy népszavazásra - ami ráadásul érvénytelen lett - 36 millió dollárnyi közpénzt költött el a kormánypárt vezetője, amivel több hatalmat akart elérni az Európai Unión belül.
A New York Times a budapesti építkezésekről írt cikket, amiben Orbán Viktor két nagy ingatlanprojektét, a budai Várba költözést és a Liget projektet mutatják be. A lap szerint a kormányfő célja a hatalmat képviselő épületek dicsőségének visszaállítása, majd egyenesen Augustus császárhoz hasonlítják a miniszterelnököt.