Orbánt éles kritikával illette vezércikkében a New York Times

Orbán Viktor félelemkeltéséről, kirekesztő politikájáról, a kvótanépszavazásról, és az azutáni alkotmánymódosítási javaslatról ír vezércikkében a New York Times. A tekintélyes amerikai lap éles kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy egy népszavazásra - ami ráadásul érvénytelen lett - 36 millió dollárnyi közpénzt költött el a kormánypárt vezetője, amivel több hatalmat akart elérni az Európai Unión belül.