megszüntetés;Tarr Zoltán;Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ;

2026-09-30 07:51:00 CEST

Emellett a múzeumi rendszer finanszírozását és a vezetői pályázatokat is átalakítaná a kormány.

2027. január 1-jével megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot (MNMKK), az érintett intézmények pedig visszakapják jogi és szakmai önállóságukat - jelentette be kedden este a Facebookon Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt írta, a döntési jogkörök is visszakerülnek az intézményekhez.

A bejelentést az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján, az ország múzeumainak vezetőivel tartott találkozó után tette közzé. A tervezett változtatást azzal indokolta, hogy a múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a szakmai tudás és a felelősség van.

A tárca a múzeumi rendszer működésének további átalakításán is dolgozik. A tervek között kiszámíthatóbb finanszírozás, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatok, erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a múzeumi bérek rendezése szerepel.

Tarr Zoltán közlése szerint a részletszabályokat az intézmények működtetésében részt vevő szakemberekkel együtt alakítják ki.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ 2024. július 1-jén jött létre hat kulturális intézmény - a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - összevonásával, Demeter Szilárd elnökletével. A központosítással a tagintézmények saját bankszámlái és önálló gazdasági szervezetei megszűntek, működésüket közös gazdasági hivatal alá rendelték. Demeter Szilárd ezt akkor egy takarékosabb, hatékonyabb és teljesítményelvű rendszer kialakításával indokolta. A következő évben azonban maga is arról beszélt, hogy a központosítás egyelőre nem sikeres, miközben az intézményekben az alacsony bérek, a fluktuáció és működési problémák miatt is nőtt a feszültség. 2025 őszén Demeter Szilárd távozott az MNMKK éléről, utódja, Zsigmond Gábor feladataként pedig már a rendszer „finom decentralizációját” jelölték meg.