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Mentőautó karambolozott Budapesten, többen megsérültek

A főváros IX. kerületében ütközött egy mentőautó egy személyautóval. A sérülteket kórházba vitték.

Mentő és személyautó ütközött Budapesten, az Ecseri út és a Gyáli út kereszteződésében kedd este – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtóügyelete. Hozzátették, a balesetben többen megsérültek, a két jármű utasait kórházba szállították.

A balesetről, amely este hét óra körül történt, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja is beszámolt. Ők csak annyit írtak, hogy összeütközött két jármű a IX. kerületben a jelzett helyszínen.

A baleset következtében az egyik jármű felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a kocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – tették hozzá.

Semmilyen bűncselekményt nem követett el, és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.