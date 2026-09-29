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2026-09-29 23:50:00 CEST

Mentőautó karambolozott Budapesten, többen megsérültek

A főváros IX. kerületében ütközött egy mentőautó egy személyautóval. A sérülteket kórházba vitték.