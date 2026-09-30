Listázni kezdte az NVVH munkatársait a Fidesz

Fidesz;Orbán Viktor;listázás;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-30 10:10:00 CEST

Mondván, mindenkinek jogában áll tudnia, kik dolgoznak ott.

Elindult a Fidesz oldalán az „ÁVH-figyelő” – közölte az ellenzéki párt elnöke szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, a Tisza-kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a Fidesz szerint „rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről”, ezért „ÁVH-t” állított fel. „Kommunista módszerek és újkommunista tempó. Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek.

„Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban”

– írta Orbán Viktor.

A Fidesz oldalára vezető linket kommentben osztotta meg a volt miniszterelnök. A felületen elérhető tartalom a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra koncentrál, amelynek egyelőre a két vezetőjéről, Tasnády Katalin és Unger Anna pályájáról állítottak össze egy-egy kissé uszító hangú leírást – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

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