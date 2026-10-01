A közbeszéd helyzetéről rendeznek konferenciát

konferencia;közbeszéd;

2026-10-01 07:09:00 CEST

A Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület konferenciasorozatot szervez Nők közéleti akadémiája címmel. A program első állomásának témái a közbeszéd, a gyűlöletbeszéd és az online zaklatás lesznek csütörtök délután, az Aranytíz Kultúrházban Budapesten. Részt vesz többek között az oktatási miniszter, a parlament alelnöke és a szakterület kormánybiztosa.

A konferenciát Bódis Kriszta író, pszichológus nyitja meg, majd az első szekcióban Értsd meg – Mi történik velünk? címmel három előadó járja körül a témát a nyelvi agressziótól az eldurvult közbeszédig. Borbás Gabriella Dóra nyelvész a nyelvi agresszió típusairól beszél, Pléh Csaba pszichológus a kommunikáció, gondolkodás, csoportképzés és előítélet kapcsolatát boncolgatja, Para-Kovács Imre újságíró, műsorvezető pedig azt fejti ki, mit bír el a nyilvánosság. Szó lesz provokációról, iróniáról, indulatról és szabadságról. Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke szintén részt vesz a beszélgetésben.

A következő témakör a Nézz szembe vele – Amikor te vagy a célpont címet kapta.

A kerekasztal-beszélgetésen Perintfalvi Rita teológus, író, Tóth Ildikó Mercédesz üzletasszony, közéleti szereplő, Ordas Eszter szakjogász, volt politikus vitatja meg, hogy hol végződik a kemény kritika, és hol kezdődik az agresszió.

Végül arról hallhatunk előadásokat, hogy mit tehetünk a minket ért zaklatások ellen. Sebestyén Andrea coach a határátlépésről, hatalmi helyzetekről beszél, Laczó Adrienn ügyvéd kifejti, mikor válik a „véleményből” jogi ügy. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról tart előadást, mit tehet az oktatás a vitakultúra, a kritikai gondolkodás és a médiatudatosság kialakításáért, Sáfrány Réka emberi jogi aktivista pedig a civil szervezetek lehetőségeit mutatja be.