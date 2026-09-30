Hat súlyos, halmozottan fogyatékos gyereket ápoló család lélegezhet fel, 2028-ra felépülhet az első budapesti, speciálisan nekik tervezett gondozóház

fogyatékkal élők;gondozó;

2026-09-30 07:47:00 CEST

A szülők így megnyugodhatnak, hogy a gyerekük biztonságban lesz akkor is, ha ők már nem tudnak róla gondoskodni.

„Bele sem merek még gondolni, mi lesz, ha Fecó elköltözik. A szívem és az agyam hadakozik most egymással, de az eszemnek kell nyernie” – ismerte be lapunknak vívódását Schilling Magdolna. Az asszony évtizedek óta egyedül neveli 43 éves fiát, aki súlyos fogyatékossággal született. Történetüket két éve ismerhettük meg, amikor hat édesanya pert indított a magyar állam ellen. Azt akarták elérni, hogy hozzanak létre egy olyan intézményt Budapesten, ahol megfelelő és méltó körülmények között nevelik tovább a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekeiket, amikor ők már erre nem lesznek képesek. A pert elveszítették, de nem adták fel a küzdelmet, és az otthon végül mégis megépülhet, reményeik szerint két éven belül.

A használati szerződést június 16-án írta alá Karácsony Gergely főpolgármester és a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány elnöke, Schilling Magdolna. A fővárosi önkormányzat egy zuglói telket adott 15+5 évre használatba az alapítványnak, ezen a területen épülhet fel az a ház, ahol hat súlyosan, halmozottan fogyatékos ember számára biztosítanak majd méltó életet, akadálymentes lakhatást.

A projekt most érkezett el a következő mérföldkövéhez: beadják az engedélyes tervet.

Eddig több pályázatot elnyertek már az engedélyes és a kivitelezési tervre, illetve magára a kivitelezésre is – mondta el Simonics Benjámin, az alapítvány ügyvezető kurátora azon az egyelőre kopár zuglói telken állva, ahol majd megépülhet a 450 négyzetméteresre tervezett, könnyűszerkezetes épület. Lapunk kérdésére hozzátette: nagyjából 400 millió forint lesz a teljes költség, jelenleg ebből 30+57 millió forint áll rendelkezésre. Úgyhogy előremenekülnek, nem akarták megvárni, amíg a teljes összeg összegyűlik, hanem belevágtak a projektbe, bízva abban, hogy hamarosan újabb pályázati forrásokat ítélnek meg számukra. Emellett több cégtől kaptak már természetbeni felajánlásokat is, az építkezéshez szükséges alapanyagokat, illetve ingyenes munkavégzést ígértek az alapítvány számára. Optimista várakozásaik szerint 2028-ban már működési engedéllyel fog állni Budapest első, támogatott lakhatást biztosító gondozóotthona.

Az épületben hat nagy szoba kap helyet és egy tágas közösségi tér, emellett természetesen kiszolgálóhelyiségekre is szükség van, hiszen az épületben folyamatosan jelen lesz gondozószemélyzet, még éjjel is.

Terveznek egy úgynevezett krízisszobát is, ahol átmenetileg el tudnak helyezni egy-egy súlyosan, halmozottan fogyatékos gyereket, akinek a családja valamilyen okból hirtelen nehéz, megoldhatatlan élethelyzetbe kerül.

Balog-Urbanovszky Zsuzsanna, a Fővárosi Szociális Közalapítvány projektmenedzsere felelevenítette: a fővárosi és a kerületi önkormányzat annak idején telekcserét hajtott végre, hogy a gondozóház megépülhessen. Emellett a Fővárosi Szolidaritási Alap több éve támogatja különböző összegekkel a projektet, ez is mutatja, mennyire elkötelezettek a legelesettebb emberek segítésében. „Ha megvalósul ez a gondozóház, remélhetőleg a szülők is kicsit megnyugodhatnak” – tette hozzá.

Schilling Magdolna elmondta: azok a súlyosan, halmozottan fogyatékos fiatalok kapnak itt állandó lakhatási lehetőséget, akik jelenleg a XV. kerületi, speciális gondozóközpontban töltik a hétköznap délelőttöket. Ismerik egymást, nagyon jó barátok, így számukra valószínűleg nagyon kedvező változást hoz, ha majd az egész napjukat együtt tölthetik, együtt járhatnak programokra.

„Több mint tíz éve küzdünk azért, hogy mire eljutunk abba a korba, hogy már nem tudunk róluk gondoskodni, legyen egy válaszunk, egy lehetőségünk. Az érintett szülők nagyon odateszik magukat a mindennapokban, de ez az erő véges. Látjuk, hogy el fog jönni az az idő, amikor már nem fogjuk tudni csinálni.

Nagyon fontos, hogy szinte mindannyiunknak közel lesz a gyermekünk, így amíg képesek vagyunk erre, el tudunk majd jönni hozzájuk meglátogatni őket.

Ez azonban nemcsak nekünk fontos, hanem nekik is – mutatott fiára Magdolna. – Velük nem lehet telefonon vagy e-mailben kommunikálni, ezért lényeges, hogy a szülők közelében élhessenek továbbra is, nem pedig valahol több száz kilométerre, ráadásul nem a legjobb, legkorszerűbb körülmények között. Lelkileg ez mindannyiunknak nagyon megnyugtató, hiszen bármikor meglátogathatjuk, sőt hétvégére, ünnepekre haza is vihetjük őket.”

Kérdésünkre, hogy Fecó vajon hogyan fogja megélni ezt az óriási változást az életében, Magdolna azt válaszolta: nagyon bízik abban, hogy a haverok jelenléte okán örülni fog. „Amikor nyaralni mennek, látom, mennyire felszabadult, abszolút nem hiányol engem. De akkor is látom, ha hosszabb ideig otthon van, hogy már menne a barátaihoz. Neki talán könnyebb lesz, nekem nehezebb…

Ez egy olyan szimbiózis, amit nem tudnak elképzelni azok, akik nincsenek benne” – mondta az édesanya, aki majdnem 40 éve egyedül gondoskodik a fiáról.

Mivel a lakosság gyakran viseltetik ellenérzéssel a hasonló projektekkel szemben, és a gondozóház Zuglóban, családi házak és egy lakópark szomszédságában épül fel, felmerült a kérdés: vajon a környéken élők mit szólnak majd hozzá. Simonics Benjámin beismerte: számítanak arra, hogy lesznek olyanok, akiknek nem fog tetszeni a beruházás, hiszen a jelenleg üres telket sokan használják parkolónak vagy kutyafuttatásra. Az a céljuk, hogy egyeztessenek a környéken lakókkal, és megismertessék velük a céljaikat, majd a gondozóház szervesen beilleszkedjen a városrész életébe.