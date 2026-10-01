Macbeth, méreg és liliomeső a Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztiválon

Ukrajna;színházi fesztivál;Nyitra;

2026-10-01 09:00:00 CEST

Shakespeartől a kortárs szlovák performanszig, pénzügyi problémákon és kulturális határokon át – a Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztiválon jártunk a visegrádi négyek rezidenciaprogramjának köszönhetően.

A Togetherness című mozgásszínházi produkcióval nyílt meg a Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztivál (Divadelná Nitra Festival) a színház előtti kőtengerben. Az alkotók az előadás végére félkörben kéz a kézben álltak a közönséggel, a főtéren figyelőkkel, némán hangsúlyozva, igen is sorsközösség a művészet. Ez az összhang a későbbiekben vált igazán fontossá, ugyanis a 35. Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztivál idén a Szlovák Művészeti Támogatási Alap megvont támogatása miatt majdnem felére csökkent költségvetési kerettel gazdálkodott, jelentősen megnehezítve a nemzetközi és kísérőprogramok létrejöttét.

A város polgármestere, Marek Hattas – aki fiatalon maga is önkénteskedett a fesztiválon – kiemelte, a kultúra elhallgattatásakor különleges jelentősége van egy ilyen programsorozatnak. Ezt az alkalmazkodóképességet és akarást számos előadáson láthattuk. A támogatások hiányából fakadó keserű hangulat és a külföldi nézők számára sokszor nehezebb érthetőség ellenére is érezhető volt, hogy a fesztivál nem akar csendben maradni.

Az Ukrajnából érkező Ivan Franco Színház társulatának Macbethje méltó módon nyitotta meg a nyitrai Andrej Bagar színház előadásainak sorát. A kijevi társulat három hatalmas fémszerkezeten tornyosuló modern, digitalizált elemekként idézte meg az eredeti boszorkány triót. Az egykori misztikus lényekben ma a média világának láthatatlan, de mindenütt jelenlevő nyomása elevenedett meg. A hatalmas elemeknél is súlyosabb teherként hozták magukkal azonban az alkotók a háború tapasztalatának mindennapi terhét. A hatalom mészárlása, a játszótér temetővé válása és az emberi természet önmarcangolása Shakespeare örök érvényű, és ijesztően aktuális kérdésköreit marcangolta. Az elnyomó fény kirajzolta részletek és erőteljes énekek összhangja különös erővel bírt. Idén ugyanis nem csak a fesztivál számára jelentett sokat a harmincötös szám, Ukrajna is épp ennyi ideje ünnepli függetlenségét.

A pénzügyi megvonások miatt a fesztivál idén főként szlovák előadásokat vonultatott fel. A feltörekvő hazai produkciók kisebb teremben, a Kino Palaceban kaptak helyet, sajnos angol felirat nélkül. A program témáiban is visszaköszöntek a szlovák kulturális sajátosságok. A Roar, Scream and Dirt című produkcióban a groteszk népmesék, gyilkosságokkal teli balladák keltek életre a színpadon, zenés-táncos formában. Esküvői fátylának szellemruhájában kísértő alak, hullazsákba bábozódó férfiak és hűtőbe temetett baba is megjelent a történetek demonstrációjaként. A szavak szintjén is durva történetfestést azonban sokszor ambivalensen szép színpadkép kísérte. Sziromként ölelte körbe sárga szoknyája a balladai hősnőt, az erőszak áldozatát, akire aranyesőként hullt liliomok függönye. Bár erős tradicionális gyökerekkel nyúlt vissza a darab a szlovák folklórhoz, mégis háttértudás nélkül is érződött a precíz, átgondolt munka.

A héten premiereket is láthatott a közönség, többek között a Black Hole Of Europe formáció Aria for the poisoner című darabját. A gegszerű, stand up és making of műfajait szatirikus interjúrészletekkel keverő előadás őszinteségétől volt keserédesen szórakoztató. Itt vált igazán kézzelfoghatóvá a kultúrát mérgező pénz és lehetőség hiánya. A performansz több szinten reflektált a financiális elkeseredésre: a „hogyan lehet elérni a pénzügyi függetlenséget” TED Talkot idéző sketch-szerű jelenettől egészen a konkrét említésig, miszerint a kormánytól nem várhatnak pénzt.

A Halálgyönyör című könyv írója, Barak Dávid dunaszerdahelyi bűnügyi újságíró is az alkotók és szereplők sorát erősítette. Az ő előadásában hallhattuk a puncstorta és krémes esetét az igazságüggyel, azaz, ha valamit puncstortának nevezel, attól még nem lesz az. A bizalom mint fő kérdés allegorikusan, a közönségben kiosztott kávé hűlésével párhuzamosan jelent meg. Nemcsak az emberi, de az igazságügyi, orvosi, hivatali papírok átverésében élünk, mutat rá az őszinteség színháza, a művészek valósága. Hogy ki mit visz haza belőle, és a már leszokott alkotó alkoholgyűjteményéből, azt a néző maga dönti el. Ők csak óva intenek, figyeljünk, mert váratlan helyekről érkezhet méreg.