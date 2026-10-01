Shakespeartől a kortárs szlovák performanszig, pénzügyi problémákon és kulturális határokon át – a Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztiválon jártunk a visegrádi négyek rezidenciaprogramjának köszönhetően.
Több vitára ingerő előadás érkezett a ma záró Magyar Színházak 34. kisvárdai fesztiváljára. A produkciók a formával is kísérleteztek. Jelen volt a sorozaton a háború miatt kifejezetten nehéz helyzetbe került beregszászi társulat is.
A Roma Hősök idén házhoz mennek: a Független Színház Magyarország negyedik alkalommal rendezi meg a világ egyetlen nemzetközi roma színházi találkozóját, ezúttal online térben.
A Nemzeti Színház nem vesz részt a bécsi Burgtheater márciusi, magyar előadásokat felvonultató fesztiválján a bécsi teátrum körül kialakult bizonytalan helyzet miatt - közölte a magyar intézmény szombaton az MTI-vel. Vidnyánszky Attila igazgató levélben tájékoztatta döntéséről Matthias Hartmannt, a Burgtheater vezetőjét. A levél magyar nyelvű változatát a Nemzeti Színház az MTI-hez is eljuttatta.