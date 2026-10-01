A Nemzeti Színház nem vesz részt a Burgtheater márciusi fesztiválján

A Nemzeti Színház nem vesz részt a bécsi Burgtheater márciusi, magyar előadásokat felvonultató fesztiválján a bécsi teátrum körül kialakult bizonytalan helyzet miatt - közölte a magyar intézmény szombaton az MTI-vel. Vidnyánszky Attila igazgató levélben tájékoztatta döntéséről Matthias Hartmannt, a Burgtheater vezetőjét. A levél magyar nyelvű változatát a Nemzeti Színház az MTI-hez is eljuttatta.