Shakespeartől a kortárs szlovák performanszig, pénzügyi problémákon és kulturális határokon át – a Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztiválon jártunk a visegrádi négyek rezidenciaprogramjának köszönhetően.
Rossz oldalról közelített a vonathoz a Nyitra mellett szerencsétlenül járt férfi, ráadásul már mozgásban volt a szerelvény.
Novák Tamás ismeretterjesztő filmje, a Globál menü nyerte el a szlovákiai Nyitrán 31. alkalommal megrendezett Nemzetközi Agrofilm Filmfesztivál nagydíját.
Évről évre problémát jelent, hogy figyelmetlen hozzátartozók a hőségben autójukban felejtenek gyerekeket. Ez történt nemrég egy kétéves kislánnyal Nyitrán, akit nagypapája hagyott a "katlanban". Később járókelők találtak rá, azonban ekkor már késő volt, a kisgyerek megfulladt. Később kiderült, a nagypapa bölcsődébe vitte volna, de ehelyett az autót rázárta a gyerekre, majd elment munkahelyére.
Szeptember 28-ra tűzte ki a nyitrai járási bíróság a Zsák-Malina Hedvig ellen hamis tanúzás miatt indított eljárás bírósági tárgyalásának időpontját - számolt be csütörtökön honlapján a független pozsonyi Pravda a nyitrai bíróság közlésére hivatkozva.
Marián Kotleba besztercebányai megyefőnök után újabb szélsőséges igyekszik fontos választott posztra. A Szlovák Megújhódási Mozgalom Tiso-hívő vezetője Nyitra polgármestere lenne – írja a bumm.sk.
Újabb gyanúsítottjai vannak a rendőrségnek a nyitrai Mariatchi bár elleni támadások ügyében. Egyelőre mindegyik szabadlábon van - írta cikkében a bumm.sk a Sme napilapra hivatkozva.
A nyitrai városvezetés úgy döntött, hogy Andrej Hlinkának állítanak szobrot a városban – írta a pozsonyi Új Szó. A városatyák 11 ezer eurót különítettek el erre a célra.
Ismét pszichiátriai kivizsgálásra idézték be a szlovák hatóságok Malina Hedviget, akit 2006-ban Nyitrán idegenek megverték, mert magyarul beszélt az utcán.