Gyilkos az autóban

Évről évre problémát jelent, hogy figyelmetlen hozzátartozók a hőségben autójukban felejtenek gyerekeket. Ez történt nemrég egy kétéves kislánnyal Nyitrán, akit nagypapája hagyott a "katlanban". Később járókelők találtak rá, azonban ekkor már késő volt, a kisgyerek megfulladt. Később kiderült, a nagypapa bölcsődébe vitte volna, de ehelyett az autót rázárta a gyerekre, majd elment munkahelyére.